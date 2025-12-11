Arrestan a exintegrante de ‘La Más Draga’ por viajar a exceso de velocidad, con placas robadas y con un menor

“Hizo las cosas mal”.

La final de la séptima temporada del reality show de drag queens, ‘La Más Draga’, está por ocurrir. Luego de vivir un explosivo y divertido capítulo llamado ‘Día de Muertas’, todos los participantes y finalistas están listos para el icónico evento que coronará el término la temporada.

Sin embargo, nadie avistó que un escándalo podría empañar los planes drags para conocer a la ganadora de la emisión en su versión 2025.

Y es que un famoso exintegrante del equipo de producción fue detenido el pasado martes 9 de diciembre en Monterrey, Nuevo León.

Que detuvieron al Veneno de La Más Draga 😱 https://t.co/rJTFQRwTj0 — NotiDrag 🇲🇽 (@DragsNoti) December 9, 2025

Se trata de Antonio Mendoza, mejor dio vida al personaje de ‘Veneno’.

El arresto del modelo y bailarín se produjo después de que las cámaras del C4 detectaran una camioneta viajando a exceso de velocidad en una zona escolar en la colonia Cerro Azul.

Todo se salió de control cuando las autoridades interceptaron el vehículo y descubrieron que las placas -que correspondían al antiguo Distrito Federal- no eran las adecuadas para el carro y además tenían reporte de robo.

Pero un elemento más elevó la gravedad de la detención: ‘Veneno’ estaba acompañado por un menor de edad.

De inmediato, las autoridades resguardaron al niño, quien luego fue entregado a sus familiares. Y aunque no se confirmó el parentesco entre Mendoza y el menor, se especula que podría ser su hijo.

‘Veneno’ reacciona a su detención tras quedar libre

Pese al delicado panorama legal que enfrentaba, ‘Veneno’ fue puesto en libertad y luego tomó sus redes sociales para asegurar que su detención fue un “malentendido”.

El modelo explicó que contrató a un gestor para el trámite vehicular, pero “hizo las cosas mal” y puso las matriculas incorrectas.

‘Veneno’ insistió en su inocencia y en que no cometió ninguna falta.

En tanto, ‘La Más Draga’ eligió el silencio, enfocando su comunicación únicamente en la promoción de la gran final de la temporada.

¿Qué es ‘La Más Draga’?

Se trata de un reality show donde distintas Drag Queens de Latinoamérica enfrentan retos semanales para encontrar a quien se coronará como la mejor de todas.

Su primera temporada se lanzó en 2018 y en este 2025 está a punto de concluir su séptima edición.

Cada temporada ha contado con un conductor estrella como Lorena Herrera, Roberto Carlo, Vanessa Claudio y Karla Díaz, entre otros. Y en cada episodio hay un jurado base: Yari Mejía, Bernardo Vázquez ‘Letal’ y Johnny Carmona; y un juez invitado cada semana dentro de los que destacan: Astrid Haddad, Regina Orozco, Sylvia Pasquel, Niurka, Wendy Guevara, Mon Laferte, María León y más recientemente a Kenia Os, Yeri Mua, Gloria Trevi, ‘Las Alucines’ o ‘El Bogueto’.

¿Quienes son ‘Veneno’, ‘Venenito’ y ‘Tóxico?

Estos tres personajes son esenciales en el desarrollo del reality, pues en todo momento ayudan a las participantes también conocidas como ‘feminosas’ en sus revelaciones.

Además, forman parte del ritual de despedida de cada concursante eliminado y lo colocan en el ‘Dragaltar’, para cerrar su ciclo en la emisión.