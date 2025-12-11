María Victoria: la vampiresa de los años 70 que se convirtió en devota de la Virgen de Guadalupe

Cuando se presentaba en El Patio, María Victoria provocaba emociones exaltadas.

Era la década de los 60 y su estilo comenzó a provocar que el público buscara la mejor forma de definirla: “Algunos me decía la Pujiditos porque decían que cantaba con pujidos”, recuerda la cantante.

En una entrevista publicada en 1973, cuando su popularidad tuvo uno de sus picos más altos no sólo por sus participaciones en vivo, también por sus actuaciones en cine y televisión, la escritora Elena Poniatowska la llamó “la vampiresa mexicana.

“Se convirtió en un ícono sexual a mediados del siglo XX; sus presentaciones en teatros y cabarets eran la sensación entre los hombres de la época. Los vestidos pegaditos que realzaban su figura y su sensual voz le ganaron el título de “vampiresa”, mote que poco a poco dejó al causar revuelo con sus papeles cómicos en el cine nacional”, se lee en la entrevista, publicada por la revista “Relatos e Historias de México”.

Pero detrás de esa imagen de mujer fatal, María Victoria era en realidad una mujer que guiaba su vida por los preceptos del catolicismo.

Así nació su devoción por la Virgen de Guadalupe

De a poco y gracias a la televisión, deja la imagen de vampiresa y se consagra como una comediante gracias a programas como “La criada bien criada”.

Es también la época en la que tiene a su hija María Esther Gómez, a la que desde muy niña llama “Teté”.

Su historia está también ligada con su devoción a la Virgen de Guadalupe ya que fue durante su embarazado que María Victoria cumplió una manda que marcaría su vida.

“Tenía ocho meses de mi hija Tete, me fui y llegué a las siete de la mañana y me fui a las once de la noche, pero no había tanto peligro iba yo con un muchacho que trabajaba conmigo y un sobrino, pero muy bien que me fui”, contó María Victoria en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Ahí mismo reveló que en su casa la devoción por la Guadalupana la llevó a tener 20 figuras de la Virgen, una de ellas, un regalo de Xavier López Chabelo.

María Victoria tiene ahora 102 años está confirmada para cantar Las Mañanitas en la Basílica de Guadalupe.

