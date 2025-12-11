Suscríbete
Famosos

María Victoria: la vampiresa de los años 70 que se convirtió en devota de la Virgen de Guadalupe

La cantante y actriz derrochaba sensualidad con sus presentaciones pero detrás de esa imagen estaba su fe por la Virgen

Diciembre 11, 2025 • 
Alejandro Flores
maria victoria.jpg

María Victoria en dos etapas de su vida

Instagram

Cuando se presentaba en El Patio, María Victoria provocaba emociones exaltadas.

Era la década de los 60 y su estilo comenzó a provocar que el público buscara la mejor forma de definirla: “Algunos me decía la Pujiditos porque decían que cantaba con pujidos”, recuerda la cantante.
En una entrevista publicada en 1973, cuando su popularidad tuvo uno de sus picos más altos no sólo por sus participaciones en vivo, también por sus actuaciones en cine y televisión, la escritora Elena Poniatowska la llamó “la vampiresa mexicana.

“Se convirtió en un ícono sexual a mediados del siglo XX; sus presentaciones en teatros y cabarets eran la sensación entre los hombres de la época. Los vestidos pegaditos que realzaban su figura y su sensual voz le ganaron el título de “vampiresa”, mote que poco a poco dejó al causar revuelo con sus papeles cómicos en el cine nacional”, se lee en la entrevista, publicada por la revista “Relatos e Historias de México”.

Pero detrás de esa imagen de mujer fatal, María Victoria era en realidad una mujer que guiaba su vida por los preceptos del catolicismo.
TE RECOMENDAMOS: Lucero Mijares y qué artistas estarán en Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en Las Estrellas

Así nació su devoción por la Virgen de Guadalupe

De a poco y gracias a la televisión, deja la imagen de vampiresa y se consagra como una comediante gracias a programas como “La criada bien criada”.
Es también la época en la que tiene a su hija María Esther Gómez, a la que desde muy niña llama “Teté”.
Su historia está también ligada con su devoción a la Virgen de Guadalupe ya que fue durante su embarazado que María Victoria cumplió una manda que marcaría su vida.

“Tenía ocho meses de mi hija Tete, me fui y llegué a las siete de la mañana y me fui a las once de la noche, pero no había tanto peligro iba yo con un muchacho que trabajaba conmigo y un sobrino, pero muy bien que me fui”, contó María Victoria en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Ahí mismo reveló que en su casa la devoción por la Guadalupana la llevó a tener 20 figuras de la Virgen, una de ellas, un regalo de Xavier López Chabelo.
María Victoria tiene ahora 102 años está confirmada para cantar Las Mañanitas en la Basílica de Guadalupe.

María Victoria Mañanitas a la Virgen de Guadalupe
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
camila fernadez vicente fernandez.jpg
Famosos
Camila Fernández recuerda a su abuelo Vicente a 4 años de muerto: canta el tema que lo hizo famoso
Diciembre 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
gabriel-garzon-topo-gigio.jpg
Famosos
Urgen donadores para Gabriel Garzón, muppetero que dio voz al inolvidable ‘Topo Gigio’
Diciembre 10, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Mamá-Consuelo-Duval.jpg
Famosos
Consuelo Duval revela que vidente predijo la muerte de su madre... ¡6 meses antes de que ocurriera!
Diciembre 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Belinda-Zacatlán.jpg
Famosos
Belinda enciende la polémica al aparecer en anuncios y promocionar el turismo en Puebla: “nos costó millones”
Diciembre 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
gaspar-valverde-.jpg
Famosos
Luto por comediante: Tuvo derrame cerebral, estuvo en terapia intensiva pero murió a los 50 años
Descanse en pazz Gaspar Valverde
Diciembre 10, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Roberto-Florinda.png
Famosos
Florinda Meza niega ser “ambiciosa” y ventila que cada hijo de Chespirito recibió “casi un millón de dólares”
“Dinero que yo ahorré, que yo administré de nuestro trabajo, y que de ahí se tomó”, reveló en el extranjero la viuda de Roberto Gómez Bolaños.
Diciembre 10, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Mauricio-Mejía-Ninel-Conde.jpg
Famosos
Mauricio Mejía se declara examigo de Ninel tras culparlo de castigos en LCDLF: “no quiero saber nada de ella”
El actor y estilista contó toda la verdad ante el escándalo de la salida de Conde del reality show.
Diciembre 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
karenka-manuel.jpg
Famosos
Tras ser exhibidos por mala relación en ‘Hoy’, Manuel Riguezza y Karenka se contradicen
Los semifinalistas de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ demostraron su profesionalismo.
Diciembre 10, 2025
 · 
MrPepe Rivero