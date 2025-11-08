“Nodal demandará a Cazzu para quitarle a su hija 6 meses": Mhoni Vidente predice qué pasará

“Cualquiera te puede dar hijos pero tienes que fijarte quién va a ser el papá del bebé porque te va a ligar por siempre con él”, reflexiona Mhoni Vidente.

La tarotista lo dice después de haber echado las cartas pra saber el futuro de la relación entre Nodal y Cazzu, que están en un pleito por su hija Inti.

La actual gira mundial de la rapera argentina ha recrudecido el problema y provocado un cruce de acusaciones entre la ex pareja.

Por un lado, Cazzu afirma que Nodal no ha querido ver a su hija bajo el pretexto de que le cuesta mucho tiempo y dinero viajar a Argentina, donde ella reside; pero por otro, el cantante de regional mexicano señala que es ella la que no quiere llegar a un acuerdo para compartir la custodia de Inti.

En medio de ese problema es que Mhoni Vidente tuvo una visión y con base en ella lanzó una predicción de lo que pasara entre los cantantes y su hija.

“Yo veo una demanda, dos demandas”, dice la tarotista.

Las demandas que vienen entre Cazzu y Nodal

De acuerdo con Mhoni, primero será Cazzu la que demande a Nodal pero la respuesta de él será muy fuerte.

“Nodal le va a poner la demanda a Cazzu porque quiere quitarle seis meses con su hija. Quiere que su hija esté seis meses aquí en México y seis meses se la pase con Cazzu en Argentina”

Más allá de la predicción de la demanda, Mhoni Vidente echó una segunda carta para ver lo que procederá en la vida de los papás de Inti. Y el augurio no es bueno.

“Aquí el pretexto que pone Nodal es que Cazzu viaja mucho con la niña. Yo lo que visualizó es que esa demanda va a proceder. Va a ser una demanda muy fuerte en México”.

Nodal empezó esta semana, igual que Cazzu, una gira internacional y sus primeras fechas fueron en Estados Unidos.