Dalilah Polanco revela la nacionalidad y dónde vive su misterioso exnovio “espectacular”

La actriz cuenta que incluso ahora mantiene comunicación con él

Diciembre 11, 2025 • 
Alejandro Flores
Dalilah Polanco se dio tiempo para bromear durante la entrevista que le dio a Karime Pindter en su podcast, quien le preguntó si el tamaño importa.

“Importa, sí, claro que importa. Si es muy grande, hace daño, si es muy chico, no hace nada”, respondió divertida Polanco.
La ex habitante de La Casa de los Famosos, que quedó en segundo lugar del reality, habló de lo difícil que ha sido para ella encontrar una pareja estable.
Pero sobre todo, la conversación se centró en sus gustos y en un misterioso hombre de su pasado.

“Anduve con un hombre espectacular y que permanece en mi vida, aunque ahora ya un poco a la distancia”, reveló dalilah Polanco.

Esta revelación fue impulsada por una pregunta picante de parte de Karime, quien le preguntó sobre “ese novio” que la dejó cautivada a pesar de que rompieron.

“Es de Venezuela pero vive en Guadalajara y lo quiero muchísimo y solo puedo decir que lo que se dice de los negros son historias... y son ciertas”.

El tono de la conversación fue de bromas pero la actriz habló muy en serio cuando recordó a su exnovio venezolano.
“Fue un amor bien bonito porque me sentía muy cuidada por él y es alguien que me apoya y lo tengo siempre presente”.

“Me gustan chacalones”

La conversación con Pindter avanzó luego hacia su tipo de hombre ideal.
La actriz comenzó por explicar que lo que más le gusta es que los hombres tengan pelo en pecho... y en piernas y en brazos.

“Todo mundo dice que tengo un gusto chacalero pero yo los veo hermosos a los novios que he tenido. Si los que me gustan son chacales, pues sí. Además, para todo mal, un chacal, y para todo bien, también”.

Pero especificó que físicamente lo que le gusta no es precisamente un estándar de belleza establecido, sino ciertos rasgos peculiares en los hombres.

“No me gusta la gente muy bonita; me gusta más que se sienta: un cuerpo grande, peludo”.

Dalilah Polanco Karime Pindter
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
