¿Quién es el famoso detrás de Maestro Bops? Esto han dicho los investigadores de "¿Quién es la máscara?”

Maestro Bops está en la final del reality show de TelevisaUnivision y es uno de los consentidos de los investigadores

Diciembre 10, 2025 • 
Alejandro Flores
maestro bops.jpg

Maestro Bops

Maestro Bops se ha convertido en el consentido de los investigadores, que lo han salvado tres veces a lo largo de esta temporada.

El personaje ha tenido cuatro combates, por lo que en el uno de ellos también fue salvado por el público. Su rasgo más elogiado ha sido la combinación de ternura y sentido del humor.
De hecho, su agilidad mental para responder a los cuestionamientos con chistes y bromas ha convencido a los investigadores de que la identidad de Maestro Bops es sin duda un comediante.
La primera vez que se presentó, Maestro Bops soltó una declaración que parecía una pista pero también podía haber sido una broma. Dijo que entre sus bailarinas estaba una ex novia y entonces las apuestas por su identidad fueron como las recordamos a continuación:
Ana Brenda Contreras: “Es uno de los personajes que más intriga me da. Yo pensé que era Ernesto Laguardia pero ahora veo que es un comediante y creo que puede ser Ricardo O’Farril”
Carlos Rivera: “Yo creo que una de las pistas es lo de “Amigos por siempre"; entonces yo si creo que es Ernesto Laguardia”
Juanpa Zurita. “Yo coincido con Ana Brenda Contreras y partiendo de ese elenco de comediantes, yo creo que puede ser el cotorriso Ricardo Pérez
Anahí: Yo lo veo con muchas tablas en la comedia y me voy a ir con Franco Escamilla”

Las pistas que delatan a Maestro Bops

Quedó claro entonces que la mayoría de los investigadores intuye que es se trata de un humorista. De hecho, se inclinan por un standupero porque es evidente que Maestro Bops tiene tablas para la improvisación.
En la más reciente de sus apariciones este fin de semana en la semifinal, las apuestas se reorientaron hacia otras personalidades pero siempre dentro del rango de los cómicos que hacen stand up.
Anahí: José Eduardo Derbez
Carlos Rivera: El Guana
Juanpa Zurita: Daniel Sosa

Maestro Bops ha participado en dos programas en los que el panel de investigadores ha tenido invitados. Pero incluso ellos, en cuanto lo conocieron y vieron su participación, se inclinaron por un comediante.

hieny fer lamascara.jpg
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Hieny Fer revela su identidad y también que su papá la ayudó desde el cielo
“Los chistes buenos eran míos, los malos de mi papá”, bromeó la actriz que estaba detrás de la Máscara de Hieny Fer
Diciembre 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
nocturna quien es la mascara.jpg
Famosos
Eliminan a Nocturna de "¿Quién es la Máscara?": “Era imposible adivinar que era una gamer”
La semifinal del reality enfrentó en su primer combate a Maestro Bops, Carro Ñero y Nocturna
Diciembre 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
federico garcía (1).jpg
Famosos
Eliminan a Rodrigo Murray de "¿Quién es la Máscara?"; menciona a los Derbez en sus agradecimientos
El actor fue el segundo famoso que perdió la Máscara este 23 de noviembre
Noviembre 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
gloss.jpg
Famosos
Le quitan la máscara a la primera actriz detrás de Ruby Gloss en ¿Quién es la Máscara?
El investigador Carlos Rivera otra vez le atinó a la identidad gracias a su intuicción
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
monsqueez.jpg
Famosos
Desenmascaran al renombrado actor detrás de Monsqueez en "¿Quién es la Máscara?”
En el programa de este 2 de noviembre también hubo un salvado ya que Anahí apretó el botón de salvación
Noviembre 02, 2025
 · 
Alejandro Flores
quien es la mascara minichang.jpg
Famosos
¿Quién estaba detrás de Mini Chang, eliminada de “Quién es la máscara” este 9 de noviembre?
En el quinto programa hubo un segundo eliminado, además de Cynthia Klitbo
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores

Danielle Dithurbide no dudo en su intuición.

“Mi apuesta final es que es Mau Nieto”

Michelle Rodríguez fue todavía más arrojada en su apuesta y fue la primera en mencionar el apellido Derbez.

“Yo estaba pensando que era Yurem pero es mucha comedia y creo que es José Eduardo Derbez”

Maestro Bops y su conexión con los Derbez

Conforme han pasado los programas, las apuestas han subido, orientadas incluso hacia la familia de Derbez.
Anahí ha insistido en dos programa que “yo lo que creo que es alguien con tablas y puede ser José Eduardo Derbez”.

Ana Brenda Contreras, al escuchar a Anahí, subió su apuesta: “Puede ser Eugenio Derbez”

Curiosamente, el nombre más excéntrico para la identidad de este personaje tiene poco qué ver con la comedia pero Juanpa Zurita y Carlos Rivera coincidieron en que Maestro Bops es “Paco el de las empanadas”
La final de ¿Quién es la Máscara? se realizará este domingo 14 de diciembre.

¿Quién Es La Máscara?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
