‘Cazzu’ vivió aterradora experiencia paranormal mientras estuvo en México: “me abrieron las cortinas”

Durante su más reciente visita a la Ciudad de México, la cantante ‘Cazzu’ compartió con sus seguidores un aterrador momento que luego de narrarlo se hizo viral en redes sociales.

La argentina lo describió como un episodio paranormal, lo que generó una ola de reacciones, comentarios, bromas y teorías entre sus seguidores.

La experiencia sobrenatural que experimentó la artista ocurrió durante su gira ‘Latinaje’ por América Latina, cuando se hospedaba en un hotel de México, relató en una radial de Colombia, ‘La Mega’.

‘La Jefa’ narró que tras una jornada intensa de trabajo llegó a su habitación y se dispuso a prepararse para dormir en una habitación aparentemente tranquila.

“Estaba a punto de dormirme, todo marchaba normal, y de repente me abrieron las cortinas… ¡yo estaba totalmente sola!”, relató Cazzu en la entrevista. Sin embargo, todo se tornó más desconcertante cuando, según la propia intérprete, el sistema de cortinas funcionaba de forma eléctrica, por lo que era necesario que se presionara un botón para abrirlas.

La cantante agregó: “Incluso había dejado una lucecita prendida y de repente estaba todo apagado”.

Tras vivir ese aterrador momento, ‘Cazzu’ decidió llamar a su compañero de shows, conocido como ‘Titi’, para pedirle que la acompañara a la habitación, sin embargo, eso no detuvo a la supuesta presencia fantasmagórica. ‘Titi’ y ‘Cazzu’ decidieron realizar una oración para intentar dormir.

En medio de la incertidumbre, la rapera argentina recibió un mensaje inesperado e insólito de una amiga, a quien describió como alguien con “poderes locos”. La cantante recordó: “Pum... me llega un mensaje de una amiga mía que tiene ahí unos poderes locos y me dijo: ‘¿Está todo bien?’, y yo... ‘Ayuda’”.

Este episodio, sumado a la imposibilidad de una explicación lógica, reforzó la percepción de que se trataba de una experiencia fuera de lo común.

La experiencia generó una avalancha de comentarios y diversos usuarios especularon sobre brujerías atribuidas a Ángela Aguilar has teorías sobre la presencia de un “duende”.