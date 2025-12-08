Suscríbete
Famosos

‘Cazzu’ vivió aterradora experiencia paranormal mientras estuvo en México: “me abrieron las cortinas”

“Era el duende de Nodal molestando por ahí”.

Diciembre 08, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Cazzu

La rapera argentina contó cómo la asustaron en un hotel en México.

Instagram Cazzu

Durante su más reciente visita a la Ciudad de México, la cantante ‘Cazzu’ compartió con sus seguidores un aterrador momento que luego de narrarlo se hizo viral en redes sociales.

La argentina lo describió como un episodio paranormal, lo que generó una ola de reacciones, comentarios, bromas y teorías entre sus seguidores.

La experiencia sobrenatural que experimentó la artista ocurrió durante su gira ‘Latinaje’ por América Latina, cuando se hospedaba en un hotel de México, relató en una radial de Colombia, ‘La Mega’.

‘La Jefa’ narró que tras una jornada intensa de trabajo llegó a su habitación y se dispuso a prepararse para dormir en una habitación aparentemente tranquila.

“Estaba a punto de dormirme, todo marchaba normal, y de repente me abrieron las cortinas… ¡yo estaba totalmente sola!”, relató Cazzu en la entrevista. Sin embargo, todo se tornó más desconcertante cuando, según la propia intérprete, el sistema de cortinas funcionaba de forma eléctrica, por lo que era necesario que se presionara un botón para abrirlas.

La cantante agregó: “Incluso había dejado una lucecita prendida y de repente estaba todo apagado”.

Tras vivir ese aterrador momento, ‘Cazzu’ decidió llamar a su compañero de shows, conocido como ‘Titi’, para pedirle que la acompañara a la habitación, sin embargo, eso no detuvo a la supuesta presencia fantasmagórica. ‘Titi’ y ‘Cazzu’ decidieron realizar una oración para intentar dormir.

En medio de la incertidumbre, la rapera argentina recibió un mensaje inesperado e insólito de una amiga, a quien describió como alguien con “poderes locos”. La cantante recordó: “Pum... me llega un mensaje de una amiga mía que tiene ahí unos poderes locos y me dijo: ‘¿Está todo bien?’, y yo... ‘Ayuda’”.

Te puede interesar:
telenovelas-80.jpg
Telenovelas
15 telenovelas de los 80 que nos arrancaron el corazón, impactaron y posicionaron a grandes estrellas
Desde los protagonistas que nos hicieron soñar, hasta las historias de amor más profundas de la época dorada de los 80
Julio 30, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Famosos
¿Cuántos años tiene Abelito? La edad real del influencer de La Casa de los Famosos México
Julio 29, 2025
Famosos
Bárbara Mori y Fabiola Campomanes estuvieron a punto de morir en terrible accidente... ¡junto a sus hijos!
Diciembre 08, 2025
Famosos
A 55 años del día en que Carmen Salinas y Verónica Castro jugaron fútbol en el Estadio Azteca
Diciembre 08, 2025
Famosos
Destrozan a hija de Alfonso Cuarón y critican que por su papá abrió show de Dua Lipa en CDMX
Diciembre 08, 2025
A-oscuras.jpg
Famosos
Productor de ‘A oscuras me da risa’ debe millones tras ataque de bacteria carnívora, ¡y necesita otra cirugía!
Diciembre 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
ferdinando-valencia---embarazo.jpg
Famosos
Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman destapan el género de su bebé arcoíris y cómo se llamará
Diciembre 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
jenni rivera.jpg
Famosos
El libro que Jenni Rivera estaba leyendo al momento de su trágica muerte
Diciembre 08, 2025
 · 
Alejandro Flores
Pelea-carroza.jpg
Viral
Pelea campal afuera de un motel va desbloqueando personajes y hasta aparece una carroza fúnebre
Diciembre 08, 2025
 · 
Ericka Rodríguez

Este episodio, sumado a la imposibilidad de una explicación lógica, reforzó la percepción de que se trataba de una experiencia fuera de lo común.

La experiencia generó una avalancha de comentarios y diversos usuarios especularon sobre brujerías atribuidas a Ángela Aguilar has teorías sobre la presencia de un “duende”.

“Las brujerías de Ángela”, “Era el duende de Nodal molestando por ahí”, dijeron algunas personas, mientras que otros sugirieron explicaciones técnicas como la posibilidad de que la habitación tuviera un sistema inteligente programado.

Cazzu
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
hieny fer lamascara.jpg
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Hieny Fer revela su identidad y también que su papá la ayudó desde el cielo
Diciembre 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
patron la granja eleazar (1).jpg
Famosos
Sancionan al Patrón, perdonan a Eleazar y Kim Shantal explota contra Adal Ramones
Diciembre 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
nocturna quien es la mascara.jpg
Famosos
Eliminan a Nocturna de "¿Quién es la Máscara?": “Era imposible adivinar que era una gamer”
Diciembre 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
luismiguelpedrotorres.jpg
Famosos
El genio detrás de los videos de Luis Miguel
Diciembre 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
yuri selena.jpg
Famosos
La extraordinaria historia de Yuri y Selena Quintanilla: “Murió al poco tiempo”
Un vestido de colores le recuerda a Yuri cómo y dónde se encontró a la Reina del Tex Mex
Diciembre 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
eduardo-manzano-muerte.jpg
Famosos
¿De qué murió Eduardo Manzano? Su hijo Lalo revela todo y agradece apoyo
Descanse en paz el ícono de la comedia.
Diciembre 07, 2025
 · 
MrPepe Rivero
eleazar gomez el patron.jpg
Famosos
Tras grave pleito entre el Patrón y Eleazar Gómez, les ordenan dormir en la misma recámara de La Granja
El luchador y el actor tuvieron un enfrentamiento en el que hubo contacto físico
Diciembre 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
elpatron-eleazar-gomez-granja.jpg
Famosos
Grave pleito en ‘La Granja VIP': El Patrón tocó partes íntimas de Eleazar Gómez | VIDEO
Se encendieron los ánimos, ¿habrá expulsión directa?
Diciembre 07, 2025
 · 
MrPepe Rivero