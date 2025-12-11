Suscríbete
Mauricio Castillo se burla de Adal Ramones y su pelo; todo por algo que dijo de Juan Gabriel

Los conductores son parte de “Enrrollados”, el espectáculo en vivo que comenzará gira en enero

Diciembre 10, 2025 • 
Alejandro Flores
mauriciocastilloadalramones.jpg

Mauricio Castillo y Adal Ramones

Youtube

La gira que reúne a los que fueron integrantes de Otro Rollo comienza en enero de 2026 pero decidieron reunirse este fin de semana para recordar viejos tiempos.

Como parte del programa del canal de Youtube de Yordi Rosado, Adal Ramones y compañía compartieron historias y anécdotas insólitos que vivieron en el programa.
Recordaron, por ejemplo, el día que Christina Aguilera menosprecio a Adal y a Otro Rollo. “Se estaba metiendo con mi compadre y con el programa”, dijo Yordi.
Los que pasó aquel día es que Aguilera se molestó porque la entrevista con Ramones sería en español y un traductor simultáneo.

"¿Cómo? ¿Tu conductor no habla inglés?”. Luego hizo un segundo comentario sobre el mismo tema pero refiriéndose a que no podía creer que la hubieran traído a un programa “de ese tipo”.

El programa, de hecho, estuvo a punto de cancelarse por las constantes negativas de la cantante a participar en los diferentes segmentos del show, incluyendo el sketch de una broma sobre su maleta.

La escandalosa declaración de Adal Ramones sobre Juan Gabriel

La otra historia que llamó la atención es la que involucra a Juan Gabriel. Yordi Rosado contó que fue uno de los pocos artistas que ellos quisieron tener en “Otro Rollo” pero no lo consiguieron.
El conductor narró que estaba a punto de lograr la negociación pero finalmente no se pudo.

“Y no sé si han visto el documental”, dijo Yordi para hilar la anécdota con una escena del “Debo, puedo y quiero”, de Netflix.

Entonces Adal Ramones lo interrumpió para decir algo con vehemencia.

"¡Está vivo! Les voy a decir algo y no voy a contar más”.

Mauricio Castillo le soltó una frase lapidaria: “No seas ma...”
Pero Adal no se amilanó e insistió en su declaración:
“No, no, no. Está vivo... y ya hablé con él”.
En ese momento, Mauricio Castillo comenzó a crear el hilo para una broma hacia Adal Ramones.
-¿Es real?, le preguntó Mauricio
-Es real, contestó Adal
-¿Real como tu pelo?, bromeó Castillo.

Todos se echaron a reír y dejaron el tema a un lado. Actualmente, Martha Figueroa es otra personalidad que está convencida de que Juanga está vivo y hasta produjo un documental que se puede ver en ViX: “Divo o muerto”.

adal ramones Mauricio Castillo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
