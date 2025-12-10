Suscríbete
Florinda Meza niega ser “ambiciosa” y ventila que cada hijo de Chespirito recibió “casi un millón de dólares”

“Dinero que yo ahorré, que yo administré de nuestro trabajo, y que de ahí se tomó”, reveló en el extranjero la viuda de Roberto Gómez Bolaños.

Diciembre 10, 2025 • 
MrPepe Rivero
Roberto-Florinda.png

Roberto Gómez Fernández pide respeto para Florinda Meza y rechaza ataques desmedidos tras la bioserie de su padre.

Wikipedia

La serie biográfica de “Chespirito: Sin querer queriendo” abrió una ola de comentarios que se tornaron contra Florinda Meza, pues exhibía el inicio de su relación con Roberto Gómez Bolaños.

Las opiniones tachan a Florinda Meza, y ella está al tanto. Lo confirmó con sus recientes declaraciones dentro del programa “La Mañana de Moria” en Argentina, donde en entrevista con Moria Casán, habló largo y tendido de la herencia de su amado “Rober”.

Llamó la atención la declaración donde ventila que, hace casi dos décadas, cada hijo de Roberto Gómez Bolaños recibió, cada uno, casi un millón de dólares, sin que ella se negara.

“Si hubiera sido yo una ambiciosa trepadora, los hijos no habrían recibido en el 2006 ante notario, a instancia mía, casi un millón de dólares cada uno. Dinero que yo ahorré, que yo administré, de nuestro trabajo, y que de ahí se tomó”, declaró Florinda Meza.

“Roberto no quería, decía que qué pasaría si teníamos una enfermedad seria, pero yo le decía: ‘no, estamos sanos’. Le dije quédate con 500, y si es una enfermedad seria usaremos eso. Además él dejó de trabajar pero yo seguí trabajando, seguí produciendo”.

“Y en la época más productiva de mi vida, yo dejé todo para estar con él y cuidarlo. Era una enfermedad muy demandante. Él murió de Parkinson”, dijo Florinda Meza.

Florinda Meza también reprobó la bioserie

Además de que ella estuvo en la mira, Florinda Meza destacó que la bioserie está llena de mentiras, y solo dañaron la imagen de Roberto Gómez Bolaños. “A mí me molesta, por ejemplo, que ensucien su memoria y su legado”.

“Eso no es una biografía, es un cuento. Nada de ahí es cierto. Dime si conoces algún cuento donde la madrastra sea la heroína. No, ¿verdad? Pero lo que fue detestable es que ensuciaran su memoria, su legado”.

A decir de Florinda, en la serie “lo dejan como un hombre que abandona a su familia... Pero él fue un gran padre, un gran marido, un gran ex marido, señores, ¡era muy espléndido con su exmujer!”.

“Como yo tenía mis propias tarjetas de crédito y yo ganaba mi propio dinero, todo lo iba ahorrando; lo de él se usaba en su familia, no en mí”, insistió sobre su independencia financiera.

¿Qué ha dicho Roberto Gómez Fernández sobre el ‘hate’ contra Florinda?

Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, habló en defensa de Florinda Meza hace unos meses.

“Las redes sociales han sido inclementes, de manera injusta e ingrata”, dijo tajante el productor.

El productor afirmó que el problema no provino de lo que se mostró en la serie, sino de la manera en que la conversación se desató en redes, que calificó como “un instrumento fantástico, pero también diabólico”.

Eso sí, dejó claro que palabras como “venganza”, que algunos medios han utilizado, no reflejan la intención real del proyecto: “No entiendo a qué puede obedecer esa palabra. Esto fue una historia desde la visión que tuvimos de nuestro padre”.

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
