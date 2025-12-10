Consuelo Duval revela que vidente predijo la muerte de su madre... ¡6 meses antes de que ocurriera!

“‘Pepe, te veo con tus hijos, pero no veo a ‘Chelo’”.

En una reciente emisión de ‘Netas Divinas’, fue Consuelo Duval la encargada de sincerarse y expresar que hay cosas que no deberían saberse o buscarse en cuanto al futuro o al pasado se refiere.

La comediante, actriz y conductora dijo que creció bajo esa recomendación de su papá, pues a veces al “conocer el destino” no siempre se acepta o se sabe qué hacer.

Su padre, don José Antonio Dussauge, quien murió en julio de 2015, trabajó para la XEW, y les relató a sus hijos una historia con un vidente que nunca olvidó.

“Hay una historia de mi papá que fue justo 6 meses antes de que se muriera mi mamá”, comenzó su relató Consuelo. Y continuó indicando que “llegó un chavo que les leía todas las cartas, la vida, a los de la XEW”.

El vidente insistía en consultar al padre de Duval y en una oportunidad le reveló: ‘Pepe, te veo con tus hijos, pero no veo a ‘Chelo’ (la mamá de la actriz), y te veo con tus hijos rodeado hasta viejito pero no veo a ‘Chelo’’. Y a los 6 meses se murió mi mamá”, dijo la conductora.

Hace 55 años que se fue la señora Consuelo, y el golpe emocional fue determinante. Don José Antonio se quedó solo al cuidado de sus cuatro hijos y con la predicción del vidente. Sus palabras calaron tan hondo que con el paso del tiempo del dijo a sus hijos: “‘yo no tendría por qué saber eso’. Si nos metió el chip de por qué tienes qué saber. El futuro le pertenece a Dios y a tus actos”, indicó Consuelo.

¿Cómo murió y de qué la mamá de Consuelo Duval

En entrevistas pasadas, la comediante ha mencionado que su madre perdió la vida ante una enfermedad mal diagnosticada. “Los médicos fallaron en su diagnóstico y le arrancaron la vida. No me puedo imaginar la angustia que sintió de saber que iba a dejar a sus cuatro hijos y la más chiquita (yo) de 2 años”.

Duval asegura que no recuerda el momento de la muerte, pues sólo era una niña, pero “luchó todo lo que pudo, pero perdió… Mi papá se volvió loco de tristeza y me imagino que mis hermanos también. Yo no me acuerdo”, confesó.

Finalmente, explicó que los especialistas “se confunden con la enfermedad y la operan de otra cosa; le provocan septicemia y pues negligencia médica. Pero algo pasaba que no se moría la señora. Estaba grave la septicemia, ya no era para que estuviera viva, pero ella le dijo a mi papá que lo único que quería para poder morirse en paz era casarse con él”, aseguró la famosa.

La idea de la madre de Consuelo, al no estar casada por la Iglesia, era que no iría al cielo por estar cometiendo pecado, ante eso, los padres de la actriz se casaron en el hospital y “justo cuando termina de firmar cae la mano, se ve en el papel, y se muere”.

Consuelo creció rodeada y protegida por su padre y sus hermanos, y también ha asegurado que su madre la cuidaba desde el cielo cuando era niña.