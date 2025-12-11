Suscríbete
El extraño retorno de Fátima Bosch a México

La Miss Universo llegó de manera peculiar a nuestro país por primera vez desde que fue coronada

Diciembre 11, 2025 • 
Alejandro Flores
Fátima Bosch estuvo en Nueva York primero

Fátima Bosch tuvo su primera semana de actividades oficiales como Miss Universo en Nueva York.

Tuvo una agenda a tope con visitas a lugares emblemáticos como la Catedral de San Patricio, donde fue guiada por el cónsul de México en esa ciudad.
Realizó videos promocionales, hizo trabajo de visibilidad para causas sociales y luego viajó a Washington para encontrarse con el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán

Como parte de su labor de Miss Universo, grabó un video para destacar el trabajo de los migrantes en Estados Unidos, que se publicó este miércoles al mediodía.
La llegada a México de Fátima Bosch

Curiosamente, al mismo tiempo que se lanzaba el video, Fátima Bosch viajó a México y llegó al aeropuerto Internacional Benito Juárez.
A diferencia de lo que sucedió en Nueva York, donde huno no sólo promoción sino actividades de prensa con entrevistas para diferentes cadenas de televisión, Fátima llegó a México disfrazada para pasar desapercibida.

Fátima llegó al aeropuerto con una sudadera holgada, gorra, lentes oscuros y audífonos de orejeras.
Con esa imagen pretendía pasar desapercibida, según lo reveló ella misma.

“Esta no es mi bienvenida a México, solamente venimos a un evento especial. Se supone que no se sabía”, dijo Fátima ante las cámaras de varios canales que la captaron en el aeropuerto.

Fátima Bosch no reveló si el evento especial al que vino es público o privado.

Fátima Bosch miss universo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
