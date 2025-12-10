Urgen donadores para Gabriel Garzón, muppetero que dio voz al inolvidable ‘Topo Gigio’

A través de redes sociales, se difundió la solicitud de donadores de sangre para el querido actor Gabriel Ernesto Garzón, famoso por prestar su voz al personaje ‘Topo Gigio’ desde hace más de 30 años.

Hasta el momento se desconoce el estado médico del actor, pero es importante atender el llamado de ayuda.

Para donar sangre, debes ir al Hospital Juárez de México, en Magdalena de Las Salinas, en Gustavo A. Madero, en CDMX. En horario de 7:00 a 8:00 horas en Urgencias. Es necesario mencionar que van a donar sangre para Gabriel Ernesto Garzón Lozano.

¿Desde cuándo hace la voz de Topo Gigio?

Gabriel Garzón Lozano estudió en Estados Unidos para crear muppets, y a su vida llegó el entrañable ‘Topo Gigio’, personaje del cual creó la psicología para entenderlo desde lo profundo.

“Era el año de 1994 cuando un amigo productor, Javier Toledo, me dijo: '¿No te gustaría ser Topo Gigio?’. La última vez que vino Peppino Mazzullo fue cuando fue el terremoto de 1985, así que me grabaron una prueba, y la primera vez que lo hice fue en Argentina, con Susana Giménez. Hicimos cápsulas y en Estados Unidos hicimos promoción.

“En 2006 me dieron la oportunidad de producirlo en México, durante el Mundial”, dijo Gabriel Garzón.

Trabajo en programas como El Club de Gaby, La Casa de la Risa con Jorge Ortiz de Pinedo, y Los Chuperretease Amigos en Estados Unidos.