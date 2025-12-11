Camila Fernández recuerda a su abuelo Vicente a 4 años de muerto: canta el tema que lo hizo famoso

La dinastía de los Fernández hoy tiene ya en el escenario a su tercera generación de cantantes: Camila y Alex, hijos de Alejandro, llevan ya un lustro en la música ranchera.

Pero no olvidan que la raíz de esa dinastía es Vicente Fernández, el patriarca que de niño vivía en un rancho de Huentitán, soñando con llegar a ser cantante como Pedro Infante.

Chente murió el 10 de diciembre de 2021 y para conmemorar su cuarto aniversario luctuoso, Camila publicó un fragmento del video musical de “Volver volver”.

El tema es especialmente importante para Camila por lo que representa en su carrera, la cual comenzó como una artista de música pop.

Cuando era adolescente, la hija de Alejandro Fernández estaba convencida de que el pop era el género para el que estaba destinada.

Sin embargo, poco antes de que muriera , Vicente Fernández le dio un consejo: que grabara con mariachi.

Así surgió la Camila Fernández con mariachi

Ahora que lo ve a la distancia, Camila entiende que el pop, aunque le gustaba, también le provoca frustraciones porque no se sentía a gusto componiendo y cantando en ese género.

En cambio, cuando se metió al estudio de grabación para, acompañada y guiada por su abuelo, cantar con mariachi, todo cambió y su carrera comenzó a tener sentido.

“Fue idea de mi abuelo que grabara un álbum de mariachi. Yo pensaba: ‘seguro va a querer que grabe canciones ya existentes’, pero le dije: ‘No, Tata, yo voy a escribir las canciones”, declaró Camila en una entrevista con Rolling Stone publicado en octubre de este año.

Esta anécdota explica la emoción con la que publicó el fragmento de “Volver volver” en su perfil de Instagram, donde se le ve interpretando los versos de esta canción cuya versión de Chente en el video de Youtube tiene 46 millones de visualizaciones.

“Miércoles de terapia musical”, escribió Camila junto con el video que se ha convertido, desde que lo publicó en 2023, en un homenaje para Vicente Fernánez.

Camila, de hecho, ha recordado en varias entrevistas que aquella vez que se metieron al estudio para comenzar a grabar, su abuelo le preguntó si sabía escribir para mariachi. Se lo dijo como una broma pero la nieta lo tomó tan en serio que le dijo que sí sabía y que se lo iba a demostrar.

“Espero que esté muy orgulloso de mí”, dice Camila ahora que su versión de “Volver volver” está a punto de llegar al medio millón de vistas.

