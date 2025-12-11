Yuri podría cantar en tu BODA: Aquí te decimos cómo elegirá a los novios que busca sorprender

“Se imagina usted cuando yo llegue ahí, ellos no van a saber, ni los invitados van a saber”.

La cantante Yuri despertó un día con ganas de sorprender a una pareja que tenga todo listo para su boda y llegar a cantarles de sorpresa, justo como ha ocurrido con otros artistas como Sebastián Yatra, David Bisbal, Fonseca o Carlos Rivera.

En una historia de Instagram, la intérprete de ‘Detrás de mi ventana’ anunció que tiene la intención de llegar y sorprender a una pareja que esté en pleno matrimonio.

“Hace mucho tiempo que quiero llegar a una boda a cantar (...) entonces, quiero ir a cantar a una boda pero que sea sorpresa”, escribió en la red social.

¿Cómo ser la pareja seleccionada para que Yuri cante en tu BODA?

La cantante pidió a sus seguidores interesados que le envíen los datos del lugar de la boda y quiénes son los novios, para así elegir en qué boda cantará.

Sin embargo existen tres condiciones que deben cumplirse para poder ser la pareja seleccionada por Yuri:

Que la boda sea en Monterrey



Que la fecha del enlace sea este 11 de noviembre de 2025



Que los novios no sepan para que sea sorpresa

“Ustedes díganme, aquí en Monterrey, tiene que ser en Monterrey y mañana, porque no tenemos mucho tiempo, de que tal fecha, no porque ya estamos en fiestas navideñas”, detalló la cantante.

Y añadió que: “gente de Monterrey, ayúdenme, les voy a poner aquí un numerito para que usted se comunique y nos de opciones, se van a casar en tal lugar de Monterrey, los fulanos, los perenganos, ahí vamos a ver cual de todas las bodas vamos a ir”.

Yuri hizo hincapié en que “va a ser espectacular” su presentación en la boda y que los novios no deben saber, para que sea una interpretación sorpresa.

“Se imagina usted cuando yo llegue ahí, ellos no van a saber, ni los invitados van a saber”, finalizó la artista.