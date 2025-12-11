Yuri podría cantar en tu BODA: Aquí te decimos cómo elegirá a los novios que busca sorprender

“Se imagina usted cuando yo llegue ahí, ellos no van a saber, ni los invitados van a saber”.
La cantante Yuri despertó un día con ganas de sorprender a una pareja que tenga todo listo para su boda y llegar a cantarles de sorpresa, justo como ha ocurrido con otros artistas como Sebastián Yatra, David Bisbal, Fonseca o Carlos Rivera.
En una historia de Instagram, la intérprete de ‘Detrás de mi ventana’ anunció que tiene la intención de llegar y sorprender a una pareja que esté en pleno matrimonio.
“Hace mucho tiempo que quiero llegar a una boda a cantar (...) entonces, quiero ir a cantar a una boda pero que sea sorpresa”, escribió en la red social.
¿Cómo ser la pareja seleccionada para que Yuri cante en tu BODA?
La cantante pidió a sus seguidores interesados que le envíen los datos del lugar de la boda y quiénes son los novios, para así elegir en qué boda cantará.
Sin embargo existen tres condiciones que deben cumplirse para poder ser la pareja seleccionada por Yuri:
- Que la boda sea en Monterrey
- Que la fecha del enlace sea este 11 de noviembre de 2025
- Que los novios no sepan para que sea sorpresa
“Ustedes díganme, aquí en Monterrey, tiene que ser en Monterrey y mañana, porque no tenemos mucho tiempo, de que tal fecha, no porque ya estamos en fiestas navideñas”, detalló la cantante.
Y añadió que: “gente de Monterrey, ayúdenme, les voy a poner aquí un numerito para que usted se comunique y nos de opciones, se van a casar en tal lugar de Monterrey, los fulanos, los perenganos, ahí vamos a ver cual de todas las bodas vamos a ir”.
Yuri hizo hincapié en que “va a ser espectacular” su presentación en la boda y que los novios no deben saber, para que sea una interpretación sorpresa.
“Se imagina usted cuando yo llegue ahí, ellos no van a saber, ni los invitados van a saber”, finalizó la artista.