¿Aislinn Derbez colapsó? La actriz explica por qué terminó en hospital tras muerte de su mamá

La hija de Eugenio Derbez ha enfrentado duros golpes.

Diciembre 10, 2025 • 
MrPepe Rivero
Medios aseguran que Aislinn Derbez podría ser multada por el fisco

A través de sus redes sociales, Aislinn Derbez se confiesa con sus seguidores y relata lo difícil que ha sido sobreponerse a la muerte de su madre.

La actriz explicó que, además de una mudanza y el fallecimiento de su madre, fue intervenida quirúrgicamente debido a una situación que ya no podía postergar más, lo que califica como: ‘un torbellino de esos que duelen pero que hacen crecer de manera exponencial’.

“Si les contara la cantidad de cosas que han pasado este mes… no lo puedo ni creer… un huracán de locura, renovación y sanación, pero con más paz que nunca y acompañada por tanto amor que me explota el corazón”, escribió en sus redes sociales.

No especificó qué tipo de operación fue sometida, pero dijo: “Una cirugía que llevaba postergando más de un año (por miedo), pero que ya no podía postergar más”,

“Lo más importante es que ese crecimiento, potencial y belleza que surgen después del caos, es gracias a la trubu que me acompaña y herramientas que me sostienen, y por eso me siento profundamente agradecida. Esas cosas no se deben vivir solos”, dijo Aislinn Derbez.

También se dirigió a sus fans, al repetir que cualquier momento difícil, no se debe vivir solo.

“Me imagino que para ustedes ha sido similar, veo que a muchísima gente este año los ha sacudido igual, así que les mando todo mi amor”.

Cabe recordar que apenas hace unos días, murió la mamá de Aislinn Derbez tras complicaciones súbitas de salud.

aislinn-gabriela--.jpg

Aislinn Derbez y Gabriela Michel

Getty Images

