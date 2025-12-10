Tras ser exhibidos por mala relación en ‘Hoy’, Manuel Riguezza y Karenka se contradicen

Martha Figueroa y Juan José Origel confirmaron en su programa ‘Con Permiso’ en Unicable que Karenka y Manuel Riguezza tenían una mala relación en ‘Las estrellas bailan en Hoy’, competencia donde se convirtieron en semifinalistas con el sueño de llegar a la final.

“No se toleran mucho”, aseguró Pepillo Origel sobre la pareja. “Ella ha sido muy decente en el momento de responder, pero entre ellos, la relación no está muy agradable del todo”.

“Además, la situación se volvió más tensa porque en el puente (días de descanso) que hubo, él no trabajó y ella sí quería ensayar aunque fueran días de asueto”, compartió Pepillo Origel.

El chisme explotó e involucró unas supuestas capturas de pantalla donde Karenka habría exhibido la mala relación con su compañero, aunque a decir de la bailarina, ella no haría tal cosa.

“No es cierto. Realmente eso que dijeron fue real, no ventilé con nadie”, dijo Karenka este miércoles 10 de enero dentro del programa Hoy. “Yo tengo mi consciencia muy tranquila”.

Las estrellas bailan en hoy José Luis Ramos

Ella insistió en que lo suyo con Manuel, “más allá de la técnica, queremos que haya una conexión espiritual para el público”. Eso sí, se deslindó de los sentimientos de Manuel: “Si él expresó que está harto, tendrá que lidiar con él mismo, yo no me voy a identificar con esa energía de él”.

Por su parte, Manuel Riguezza confirmó que es cierto: “No se dio una buena relación como tal”.

“Venimos de una relación no tan fácil, desde casi todo el reality. Después de la tercer semana empezamos a tener discusiones, empecé a poner limites que en la vida no había puesto”.

Manuel Riguezza resaltó que esta situación con Karenka le dejó una enseñanza: “No sé si de paciencia, pero sí de límites”.

“He aprendido muchísimo, he cambiado mi forma de pensar y solucionar cosas, no es fácil, abrirme tal cual soy. Que esté sucediendo todo esto, no pasa nada, no es el primer conflicto, es la primera vez pero lo solucionamos, si lo están notando hasta ahorita es porque ha funcionado lo que hemos hecho”, dijo Manuel.

En tanto Karenka no habló sobre su mala relación, y en contraste, aseguró: “Yo sí me llevo bien con Manuel. Sí soy exigente con mi trabajo, pero a él como persona, le deseo lo mejor. No tiene que ver una cosa con otra”.

Al final, en la pista de ‘Las estrellas bailan en Hoy', Manuel y Karenka dejaron sus resentimientos atrás y demostraron su profesionalismo, al lograr un baile que provocó que la juez Ema Pulido les calificara con un 9.