Julio Camejo confirma el EMBARAZO de Melenie: Arturo Carmona se lo comunicó: “fui el primero en saberlo”

“Ya yo lo sabía, de hecho yo fui el primero en saberlo”.

Luego de varios días de especulaciones por el supuesto embarazo de Melenie, la hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal, es el compañero del actor de ‘Perfume de Gardenia’, Julio Camejo, quien confirmó la noticia.

Y es que Carmona aprovechó una de las funciones de la puesta en escena para hablar agradecer al público por acompañarlo en la nueva faceta que está por vivir como abuelo.

Aunque ni la propia Melenie ni su madre, Alicia, dieron la confirmación rotunda, Arturo lo dejó en el aire y ahora es su amigo y “compadre” quien cuenta detalles de cómo se enteró del posible embarazo.

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“La verdad yo creo que lo tomó muy bien. Yo creo que le público agradece ese tipo de noticias porque a pesar de cualquier emoción que pueda llegar a tener un actor espectacular como la noticia de una nieta o cuando mi hija nació en una función, en las 200 representaciones de ‘Perfume de Gardenia’ tuve ese contraste de emociones y yo creo que ese tipo de noticias el público siempre lo agradece”.

“De hecho yo fui el primero en saberlo. Mi compadre me dijo ‘véngase que le voy a invitar una comida, escoja un restaurante’”, a lo que Camejo le comentó: “‘bueno compadre, vamos a unos tacos que nos gustan’… nos fuimos a ese restaurante que nos gusta, nos sentamos, empezamos a hablar y de momento dijo ‘esta es la noticia que te tengo que dar’. Evidentemente íbamos por una comida y terminamos con una buena botella de tequila y celebramos como se debe el nacimiento de ese nuevo integrante de la familia Carmona Villarreal”.

A pregunta expresa de los medios de comunicación, de cómo tomó la noticia, Arturo, Camejo contó:Al tiempo, Julio indicó que él “ya lo sabía”.El actor no abundó en los rumores, simplemente confirmó que Arturo le dijo que se convertirá en abuelo próximamente.NO TE VAYAS SIN LEER:

En tanto, la prensa buscó a Carmona para obtener más detalles del supuesto embarazo de su hija, sin embargo, no quiso acercarse a las cámaras y micrófonos para hablar más de la noticia a su salida de una de las funciones de la mencionada obra de teatro.