Abogado de hija de Carmen Salinas RETA A GOLPES a Emiliano Aguilar: “Dime dónde y ahí lo arreglamos todo”

“Eres un traidor, bocón, cobarde… yo no juego, yo sí me amarro, arre, véngase, donde quiera, pinch* hocicón”.
La demanda que interpuso la hija de Carmen Salinas, María Eugenia Plascencia, en contra de Emiliano Salinas por asegurar que era verdad que la fallecida actriz usaba menores para hacer rituales oscuros, ha tomado otro giro.
Ahora, el pleito escaló y es el abogado de Plascencia, Gerardo Rincón, quien asegura que Emiliano habló mal de su familia. Por ello le envió un mensaje lleno de descalificaciones y hasta lo retó a arreglar sus diferencias a golpes.
“¿Qué tal, Emiliano Aguilar?, Bocón, traidor, pagas mal a tus amigos que te apoyan, hablas de la gente que te distribuye la ‘colita borrego’, hablas de tu hermana, hablas de los artistas famosos como Christian Nodal, ‘Canelo’ Álvarez. Te atreves a rayarle su 10 de mayo al presidente Donald Trump. Te andan buscando ya, eh, para que sepas. Pero algo que no te voy a pasar, que acabas de cruzar una línea muy delicada, te atreviste a meterte con mi familia, hocicón, cobarde. Dime dónde, lugar y fecha, sin cámaras, sin reflectores, payaso, y ahí lo arreglamos todo. Voy para allá, voy para allá y ahí arreglamos todo. Eres un traidor, bocón, cobarde que habla de las mujeres, que ni conociste a mi madrina Carmelina (Salinas). Yo no juego, yo sí me amarro, arre, véngase, donde quiera, pinch* hocicón”, dijo Rincón en video.
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Posteriormente, el abogado dio a conocer que viajó hasta Tijuana para buscar a Emiliano.
En tanto, el hijo de Pepe Aguilar no tardó en responderle a Rincón y fiel a su estilo, le lanzó una decena de insultos.
“Eres un abogado que está diciendo que me quiere ver para agarrarnos a put*zos, ahí ya sé que estás perdiendo y que todos van perdiendo así que ching* tu m*dre, pinc*e marra*o”, inició el mensaje de Aguilar.
Luego, negó haber hablado mal de la familia del experto en leyes, por lo que le expresó que “para el doctor Gerardo Rincón Flores, carnal, ¿a qué escuelas de abogados fuiste? Nunca insulté a tu familia, nunca, pero a ti sí”.
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Y finalmente, le hizo saber que procederá legalmente se su contra.
“Eres el peor abogado que he visto en mi vida... ahora yo te voy a demandar a ti por amenazas y por levantarme falsos. Yo nunca hablé de tu familia, pero de ti, sí, y voy a seguir haciéndolo. No me aguantas ni un round”, concluyó.