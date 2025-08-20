Ana Brenda Contreras lanzó esta indirecta fulminante contra su ex, Alexis Ayala

Suscríbete
En medio de La Casa de los Famosos México, todos tienen opiniones.

La Casa de los Famosos México también atrapa a otras celebridades, como Erika Buenfil, quien sigue el 24/7 en ViX, o actrices como Ana Brenda Contreras, quien se expresa en redes sociales.

Y es que mientras algunos aplauden el paso de Alexis Ayala por La Casa... Otros consideran que es un “mueble”, es decir, alguien estático que no genera ni conversación ni contenido, excepto en las galas dominicales de eliminación.

Alexis Ayala ya se hizo fama por su dureza al dirigirse a quienes se atreven a posicionarse frente a él cuando está nominado; pues lo mismo le dice “desconocida” a Priscila Valverde, que “lagartija” a Shiky.

Sin embargo, hay otra parte del público que considera que aburre con sus frases y palabras.

Incluso lo llaman “muebLEXIS”, en videos que se viralizan en redes sociales como TikTok. Existe un video con imágenes de Ana Martin, durante una entrevista en los pasillos de Televisa, grabada hace muchos años.

En el famoso clip, Ana Martin utiliza groserías para quejarse de alguien, pero está cortado de tal forma que el mensaje le puede quedar a cualquiera.

Así que hubo quienes lo dedicaron a Alexis Ayala, y fue así que la actriz Ana Brenda Contreras lo compartió en su cuenta de TikTok.

Al público no se le escapa nada, y ellos notaron que Ana Brenda había compartido el video contra Alexis Ayala, quien resulta ser su empareja.

anabrenda-tiktok-1.jpg
anabrenda-tiktok-2.jpg

¿Cuándo fueron pareja Ana Brenda y Alexis Ayala?

Hace 20 años, Ana Brenda contreras comenzaba su carrera como actriz, y conoció a Alexis Ayala en los foros de Televisa, lugar donde él ya se había posicionado como actor.

Ella tenía 19 años, y Alexis tenía 39 años. Durante un tiempo se les vio enamorados y su romance fue público. Incluso se habló de un posible compromiso, pero durante los tres años que duró su noviazgo, nunca llegó la boda.

“Fueron tres años maravillosos en los que ambos nos dimos lo mejor de nosotros y en el que ambos hicimos lo adecuado para que funcionara; sin embargo, las relaciones no siempre caminan hacia donde uno pudiera idealizarlas y se aterrizan en realidades”, dijo la actriz en aquel momento, cuando terminaron.

Actualmente, Alexis Ayala está casado con la actriz Cinthia Aparicio; en tanto, Ana Brenda Contreras está casada con Zacarías Malhem y recientemente tuvieron una hija.

Este-es-el-vestido-que-lució-Ana-Brenda-Contreras-en-su-lujosa-boda-y-que-ha-dividido-comentarios.jpg
alexis-ayala-cinthia-aparicio-.jpg

Alexis Ayala ante rumores de crisis matrimonial con Cinthia Aparicio

José Luis Ramos

