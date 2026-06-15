Aranza destapa que Julián Figueroa LE COQUETEÓ y la invitó a salir... ya casado con Imelda; ¿la engañó?

“Era un niño hermoso, guapísimo y encantador”.

Otro inesperado capítulo se abre entre las polémicas de la familia Figueroa. Ahora es la cantante Aranza quien destapó que el fallecido Julián buscó cortejarla y que ocurrieran momentos más allá de una amistad.

La intérprete reveló que todo ocurrió después de compartir el escenario.

“Sí me coqueteó mucho, me escribió un par de veces, pero yo en ese momento tenía pareja y tengo un enorme respeto por Maribel Guardia”, contó en una charla con el periodista Ernesto Buitrón.

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Según lo relatado por Aranza, luego de cantar juntos comenzaron a tener conversaciones en las que le decía “guapísima” y “oye, mi amor, vamos un día a cenar”, esto sin importarle que ya estaba casado con Imelda Tuñón.

“Era un niño hermoso, guapísimo y encantador. Además, tenía una conversación exquisita que yo la disfruté muchísimo. Sí me puso nerviosa”, contó Aranza.

La confesión por parte de la cantante causó diversas reacciones en redes sociales, pues justo lo compartió en medio de las polémicas que rodea el fallecimiento de Figueroa, la herencia de su padre y la custodia de su hijo.

Cabe mencionar que Aranza es una cantante y actriz originaria de Chihuahua; principalmente, es conocida por éxitos como ‘Dime’ y ‘Mirada de mujer’. Actualmente, ha incursionado en géneros como el pop, los boleros y la música regional mexicana.

La historia de amor de Imelda y Julián

La pareja se conoció en 2013, cuando coincidieron en una obra de teatro de Maribel Guardia.

“Él iba con su mamá, teníamos amigos en común y así empezamos a platicar. En noviembre de 2013, fue por mí a Tuxpan y me pidió que fuera su novia”, contó en una entrevista con Maxine Woodside.

Pese a mantener una relación marcada por altibajos constantes, se casaron en 2017 en una ceremonia privada. Un años después nació su hijo José Julián.

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En 2022, paparazzis cacharon a Figueroa besando a otra mujer, por lo que su esposa le habría puesto un ultimátum para seguir juntos, sin embargo, el 9 de abril de 2023, Julián falleció.