Suscríbete
Famosos

Alexis Ayala se va de vacaciones a Alaska gracias a los consejos financieros de su epsosa Cinthia Aparicio

“Vas aprendiendo muy bien”, escribió ella

Diciembre 29, 2025 • 
Alejandro Flores
alexisaytalacinthiaparicio.jpg

La pareja se metió a una alberca de hielo

Instagram

Alexis Ayala va montado en una motonieve en un video al que le agregó una frase reveladora: “Así es la vida cuando le haces caso a los consejos financieros de tu esposa”.

El actor y su esposa Cinthia Aparicio están de vacaciones en Alaska y desde hace cuatro días han compartido videos y fotos de las cosas maravillosas que han descubierto y disfrutan.
Por ejemplo, hicieron una sesión de fotos en una poza de agua helada en medio de témpanos de hielo. Aparece el de espaldas mientras ella se abraza a su cuerpo. Cinthia escribió:

“Cuando el frío muerde, el MR abraza”.

MR se refiere a “Mister”, el apodo de Alexis Ayala desde que estaba en La Casa de los Famosos.
Precisamente en ese reality show, el actor reveló que al menos desde hace cuatro años atravesaba por una crisis económica que lo tuvo a punto de la quiebra en dos ocasiones.

“Yo estoy aquí para recuperarme”, dijo Ayala en varias ocasiones en las que dijo que la depresión económica lo llevó también a una crisis emocional.

Todo sobre "¿Quién es la Máscara? 2025"

Lo que necesitas saber del reality show de canto, baile y misterio

hieny fer lamascara.jpg
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Hieny Fer revela su identidad y también que su papá la ayudó desde el cielo
“Los chistes buenos eran míos, los malos de mi papá”, bromeó la actriz que estaba detrás de la Máscara de Hieny Fer
Diciembre 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
nocturna quien es la mascara.jpg
Famosos
Eliminan a Nocturna de "¿Quién es la Máscara?": “Era imposible adivinar que era una gamer”
La semifinal del reality enfrentó en su primer combate a Maestro Bops, Carro Ñero y Nocturna
Diciembre 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
federico garcía (1).jpg
Famosos
Eliminan a Rodrigo Murray de "¿Quién es la Máscara?"; menciona a los Derbez en sus agradecimientos
El actor fue el segundo famoso que perdió la Máscara este 23 de noviembre
Noviembre 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
gloss.jpg
Famosos
Le quitan la máscara a la primera actriz detrás de Ruby Gloss en ¿Quién es la Máscara?
El investigador Carlos Rivera otra vez le atinó a la identidad gracias a su intuicción
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
monsqueez.jpg
Famosos
Desenmascaran al renombrado actor detrás de Monsqueez en "¿Quién es la Máscara?”
En el programa de este 2 de noviembre también hubo un salvado ya que Anahí apretó el botón de salvación
Noviembre 02, 2025
 · 
Alejandro Flores
quien es la mascara minichang.jpg
Famosos
¿Quién estaba detrás de Mini Chang, eliminada de “Quién es la máscara” este 9 de noviembre?
En el quinto programa hubo un segundo eliminado, además de Cynthia Klitbo
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
quie esla mascara final.jpg
Famosos
De streamers a galanes de telenovela: estos famosos han sido eliminados de "¿Quién es la Máscara?”
La final de "¿Quién es la Máscara?” es este 14 de diciembre y enfrenta a 4 personajes
Diciembre 12, 2025
 · 
Alejandro Flores

Vacaciones divertidas

Ahora, con renovada fama y unas finanzas más sanas, el actor y Cinthia se fueron de vacaciones a Alaska.
El comentario de Alexis de que están allá gracias a los consejos financieros de Cinthia, fue respondido por ella misma en Instagram.

Estás aprendiendo muy bien

Entre otras cosas, han mostrado momentos de diversión con perros Malamute de Alaska y una visita al zoologico que le permitió a Alexis hacer una broma.

“Está tan frío que ni los osos polares están ahí”, dice en un video en el que señala que la temperatura era de menos 28 grados.

En otro mensaje, Alexis se muestra agradecido y emocionado.
Nunca imaginé pasar Nochebuena en Alaska, pero ha sido extraordinario cambiar las luces de la CDMX por la aurora boreal y el brillo de la nieve. Agradezco profundamente estar aquí y vivirlo junto a Cinthia Aparicio”

Alexis Ayala Cinthia Aparicio
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
bardot y piccoli.jpg
Famosos
El desnudo de 3 minutos con el que Brigitte Bardot se convirtió en símbolo sexual
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
brigitte-bardot--.jpg
Famosos
Luto por Brigitte Bardot, la estrella francesa e ícono de la sensualidad murió a los 91 años
Diciembre 28, 2025
 · 
MrPepe Rivero
alex bisogno (1).jpg
Famosos
Alex Bisogno niega que la hija de Daniel sufrió bullying; asegura que la verdad es otra
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
yolanda andrade (3).jpg
Famosos
5 frases demoledoras de Yolanda Andrade sobre la vida y la muerte en su cumpleaños 54
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
ignacio vega.jpg
Famosos
Actor del Rey León cumple una semana en el hospital por explosión en bazar navideño
Ignacio Vega, un actor protagónico del teatro musical mexicano actual, tiene quemaduras de segundo y tercer grado
Diciembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
fatima bosch kevin alvarez.jpg
Famosos
¿Kevin Álvarez era el hombre ideal de Fátima Bosch? La Miss Universo publica lo que busca en un novio
El futbolista y la Miss Universo tuvieron una relación de cuyo rompimiento jamás se supieron los motivos
Diciembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
bad bunny museo.jpg
Famosos
INAH acepta que Bad Bunny tocó una estela maya pero lo regañaron ahí mismo; ¿cometió un delito?
El reguetonero generó polémica al acercarse y tocar una estela maya
Diciembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
yolanda andradeorigel.jpg
Famosos
Juan José Origel reprende a Yolanda Andrade por decir que esta fue su última Navidad
La conductora ha tenido días felices por la visita de su familia pero también críticos en su salud
Diciembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores