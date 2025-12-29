Alexis Ayala se va de vacaciones a Alaska gracias a los consejos financieros de su epsosa Cinthia Aparicio

Alexis Ayala va montado en una motonieve en un video al que le agregó una frase reveladora: “Así es la vida cuando le haces caso a los consejos financieros de tu esposa”.

El actor y su esposa Cinthia Aparicio están de vacaciones en Alaska y desde hace cuatro días han compartido videos y fotos de las cosas maravillosas que han descubierto y disfrutan.

Por ejemplo, hicieron una sesión de fotos en una poza de agua helada en medio de témpanos de hielo. Aparece el de espaldas mientras ella se abraza a su cuerpo. Cinthia escribió:

“Cuando el frío muerde, el MR abraza”.

MR se refiere a “Mister”, el apodo de Alexis Ayala desde que estaba en La Casa de los Famosos.

Precisamente en ese reality show, el actor reveló que al menos desde hace cuatro años atravesaba por una crisis económica que lo tuvo a punto de la quiebra en dos ocasiones.

“Yo estoy aquí para recuperarme”, dijo Ayala en varias ocasiones en las que dijo que la depresión económica lo llevó también a una crisis emocional.

Vacaciones divertidas

Ahora, con renovada fama y unas finanzas más sanas, el actor y Cinthia se fueron de vacaciones a Alaska.

El comentario de Alexis de que están allá gracias a los consejos financieros de Cinthia, fue respondido por ella misma en Instagram.

Estás aprendiendo muy bien

Entre otras cosas, han mostrado momentos de diversión con perros Malamute de Alaska y una visita al zoologico que le permitió a Alexis hacer una broma.

“Está tan frío que ni los osos polares están ahí”, dice en un video en el que señala que la temperatura era de menos 28 grados.

En otro mensaje, Alexis se muestra agradecido y emocionado.

“Nunca imaginé pasar Nochebuena en Alaska, pero ha sido extraordinario cambiar las luces de la CDMX por la aurora boreal y el brillo de la nieve. Agradezco profundamente estar aquí y vivirlo junto a Cinthia Aparicio”