Paty Díaz destapa recuerdos con Alexis Ayala: “Fui víctima de violencia, de insultos, de amenazas de muerte”

“Si se trata de mí, si es que soy la persona de la que está hablando, es una mentira. Si no soy yo, le doy gracias a Dios de no ser yo”, dijo Paty Díaz en el video publicado en sus redes sociales, respecto a una anécdota que contó Alexis Ayala dentro de La Casa de los Famosos México.

Y es que la actriz dijo que le compartieron videos donde el actor habló, dentro del reality, que una de sus ex parejas supuestamente cambió la chapa de su casa sin su autorización cuando se separaron. Aunque no dijo el nombre de Paty Díaz, ahora ella habla del asunto y destapa episodios de violencia y amenazas vividas con Alexis Ayala.

Paty Díaz recordó que ella era pareja de Alexis Ayala, pero él inició “una relación íntima” con una joven actriz. Él tenía actitudes que la alertaron sobre la infidelidad: “Guardaba su celular abajo de la almohada, dormía con él, llegaban mensajes. Lo alcancé en Canadá, porque se fueron a grabar en Canadá, lo alcancé de sorpresa y oh sorpresa la que me llevé”.

“Él ya buscaba cualquier pretexto para estar mal, para ser grosero, indiferente, agresivo y yo ya sabía y lo comprobé también un día que, en un centro comercial al sur de la Ciudad, me quiso golpear (...) Mi hijo empezó a gritar, a llorar y eso me dolió mucho. Un niño no tiene por qué ver cosas que no debe ver, oír cosas que no debe oír, sentir cosas que no debe sentir, sobre todo miedo”,

Paty Díaz aclaró: “Él lo negó (la infidelidad), siempre lo negó aunque después se exhibieron, se fueron a Las Vegas juntos”.

Rumbo al final de su relación, recordó que Alexis “Un día de la nada enloqueció. Seguíamos grabando en Aguascalientes. Él dejó de beber muchos años y cuando lo vi ese día, lo vi alcoholizado. Empezó a tocar muy fuerte y la verdad yo me asusté, hay que protegerse cuando una persona está alcoholizada y violenta; no le abrí, tenía mucho miedo”.

Amenazas de muerte

Paty Díaz encontró un abogado y buscó ayuda psicológica “para tomar decisiones asertivas y no con las emociones desbordadas”.

Una cosa es hacerse la víctima y otra cosa es ser víctima. Yo fui víctima de violencia, de insultos, de agresiones, de amenazas de muerte”.

La actriz negó haber cambiado la chapa de la casa del actor, y relató más detalles. “Nunca cambié la chapa. Él llegó y se enojo porque cambié la combinación de la caja fuerte y la contraseña de una computadora y lo hice por protección porque me dijo que no me iba a dar nada. no lo hice para quedarme con todo sino solamente para proteger mis pertenencias”,

“Enloqueció, me insultó, me agredió, intentó golpearme”.

“Recuerdo que me dijo: me tienes envidia porque me ves feliz. Una persona que es feliz no le hace daño a otras personas. Él estaba tan enojado y me dijo: ‘tu te quieras quedar con mi casa, pero soy capaz de quemarla contigo y con tu hijo adentro para que se mueran’, esas fueron sus palabras”.

Paty Díaz recordó que marcó a la policía para pedir ayuda, y fue entonces que el actor se fue, no sin antes decirle: “Te vas a arrepentir y nos vemos en los tribunales”. La actriz afirmó que sí levantó la denuncia.

¿Y por qué habla hasta ahora?

Paty recordó que ella tenía pertenencias en una casa de Cuernavaca, pero cuando llegó, encontró sus cosas en la calle, incluidos los juguetes de su hijo de 8 años. “Hay heridas que necesitan muchas curaciones. Hay otras que sanan rápido. Esta ya sanó”.

“Esta es una parte de mi historia y decido compartirla. Sé que son 20 años después, ¿Por qué hasta ahora? ¡Nunca es tarde! Y tal vez a alguien le sirva esto. Por si alguien, alguna mujer, hombres, ancianos, sufren de violencia, denuncien a su agresor. Sé que da miedo, causa vergüenza que cómo la persona que amas puede ser tu agresor, pero podemos hacerlo; denuncien aunque cueste trabajo”.

“Decidí hablar porque no se trata solo de mí, se trata de una realidad que lastima a muchas mujeres”,

Esta es la verdad. Y es real. La verdad nos hace libres, quiero que mi corazón y mi alma esté libre. Doy gracias a Dios que me dio la fortaleza para poder denunciar. Es una parte de mi vida y no me avergüenza”.