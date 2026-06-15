Van 4 muertos por TEQUILA ADULTERADO en XV Años de Guanajuato; fallecen papás y hay 38 intoxicados

Tequila adulterado en una fiesta de XV años fue el responsable de arrebatarle la vida a cuatro personas y dejar a 38 intoxicados.

Los hechos ocurrieron en la comunidad Puerto de Valle, en Salamanca, Guanajuato, donde se llevaba a cabo, sin contratiempos, la fiesta de XV años de Yasmín. Sin embargo, luego de varias horas y al día siguiente los asistentes comenzaron con malestares.

Los pacientes indicaron sentir malestares generales como visión borrosa, vómito, hipotermia, somnolencia profunda y dolor de cabeza.

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En tanto, la Fiscalía de Guanajuato informó que la fiesta de la familia Cárdenas Ramblas se llevó a cabo en una bodega improvisada y donde al parecer los invitados tomaron bebidas alcohólicas adulteradas.

“Pues eso fue de repente el jale, se acabó la fiesta y todo y valió gorro, ya hasta después hasta al otro día estaban quedando, este temblorines”, dijo Ángel Ramblas, tío de la quinceañera para N+.

Luego, las autoridades confirmaron que dos personas, de 39 y 28 años, murieron durante el traslado al hospital. Y posteriormente, otras dos personas perdieron la vida.

Hasta el momento se tiene conocimiento de que las personas que fallecieron son familiares directos de la quinceañera, entre ellos, su primo y su papá. Yasmín y su mamá se mantenían en estado delicado, sin embargo, la jovencita mejoró y fue dada de alta.

Los familiares de las víctimas refirieren que la fiesta de XV años se desarrolló de manera normal. Una vez que concluyó todos se fueron a sus casas, pero en cuestión de horas comenzaron los malestares.

Según información proporcionada por invitados, las botellas de tequila presuntamente fueron compradas en la Central de Abasto en León, Guanajuato. Además, indicaron que no contaban con algún sello emitido por la Cofepris o cualquier otra autoridad que garantizara la calidad y producción del producto.

La Fiscalía General del Estado (FGE) identificó a los responsables de vender el tequila. La gobernadora Libia García, quien lamentó los hechos, destacó que “los avances de Fiscalía nos permiten que muy pronto podamos dar a conocer a los responsables de este hecho”, declaró para el periódico La Jornada.

Y agregó: “ya se tiene todo identificado, ya se tiene todo trabajado, pero será ya la Fiscalía; y ya no hay en este momento un riesgo a la población”.

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Finalmente, la gobernadora manifestó: