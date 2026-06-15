Luto por la muerte de la mamá del extraterrestre ‘Alf’, Anne Schedeen; perdió la vida a los 77 años

“Deja un legado extraordinario de energía creativa, ingenio, amor por su familia, adoración por los perros”.

Anne Schedeen, la actriz que interpretó al famosos personaje ‘Kate Tanner’ en la serie de televisión ‘Alf’, murió este lunes 15 de junio a los 77 años.

La noticia de su deceso fue confirmada por su familia, quienes emitieron un comunicado en sus redes sociales y destacaron que “falleció en paz”.

“Ella era una fuerza. Y es inimaginable pensar en la vida sin ella. Pero como ella decía: ‘Siempre estoy contigo’. Y tiene razón. Los recuerdos, las obras de arte, las risas contagiosas, las joyas hechas a mano, las pinturas al óleo, las esculturas, los disfraces y la alegría de vivir que los rodea siguen vivos. Brindemos con una margarita en su honor”, escribió su entorno más cercano.

TE RECOMENDAMOS: Luto entre el elenco de ‘Emily en París’, muere uno de sus actores tras luchar contra grave esclerosis

Los familiares de Schedeen pidieron a los asistentes al funeral de la actriz que, si alguien quería enviar algo como flores, lo cambiaran por donaciones para lo que describieron como “una de las causas favoritas” de Annie: Habitat for Humanity, una organización global sin fines de lucro dedicada a construir y mejorar viviendas par familias de bajos recursos.

Además, detallaron algunos de los pasatiempos de la actriz. “Deja un legado extraordinario de energía creativa, ingenio, amor por su familia, adoración por los perros, un odio visceral hacia Trump, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias. La extrañamos muchísimo. La amábamos profundamente, al igual que todos los que la conocieron”.

La trayectoria de Anne Schedeen

La estrella apareció en ‘Tres son multitud’, de 1977 a 1984, en ‘Paper Dolls’, (1984) y ‘Second Thoughts (1983), sin embargo la fama le llegó a sus 37 años, cuando interpretó a ‘Kate Tunner’.

En pleno rodaje de ‘Alf’, atravesó un embarazo, que significó la llegara del personaje de Eric, el nuevo integrante de ka familia.

“Cuando surgió ‘Alf’, era otra temporada de pilotos. Seguí leyendo guiones. Casi participé en uno, pero me retiré en el último minuto. Luego leí ‘Alf’. Dije: ‘Esto es gracioso. Me hace reír’. Conocí a la gente involucrada, conocí a ‘Alf’ y me convencí aún más de que quería hacerlo. Ese pequeño extraterrestre me hizo reír”, contó la actriz tiempo atrás.

Andrea Elson, Paul Fusco, Max Wright, Anne Schedeen, Benji Gregory y Michu Meszaros protagonizaron la serie de ‘Alf’, una sitcom estadounidense que llegó a la pantalla chica, a través de NBC, el 22 de septiembre de 1986 de la mano de Tom Patchett.

El extraterrestre proveniente del ficticio planeta ‘Melmac’, que formó parte de la rutina de la familia Tunner, se instaló en el entretenimiento de millones de hogares hasta 1990.

NO TE VAYAS SIN LEER: Impacta la muerte de actor de ‘Salvados por la campana’; se estaba bañando cuando le dio un infarto

Posteriormente, la actriz interpretó papeles secundarios, hasta que, varios años después del final de la emblemática serie, se supo que había dado un cambio radical en su vida: abandonó el camino de la actuación y se dedicó a su otra vocación, el diseño de interiores.

Descanse en paz.