Suscríbete
Síguenos en:
Hollywood

Luto por la muerte de la mamá del extraterrestre ‘Alf’, Anne Schedeen; perdió la vida a los 77 años

La familia de la actriz reveló que “falleció en paz”.

Junio 15, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Anne-Schedeen-ALF.jpg

Muere Anne Schedeen, la actriz que dio vida a ‘Kate Tanner’, mamá del famoso extraterrestre ‘Alf’.

Instagram

“Deja un legado extraordinario de energía creativa, ingenio, amor por su familia, adoración por los perros”.

Anne Schedeen, la actriz que interpretó al famosos personaje ‘Kate Tanner’ en la serie de televisión ‘Alf’, murió este lunes 15 de junio a los 77 años.

La noticia de su deceso fue confirmada por su familia, quienes emitieron un comunicado en sus redes sociales y destacaron que “falleció en paz”.

“Ella era una fuerza. Y es inimaginable pensar en la vida sin ella. Pero como ella decía: ‘Siempre estoy contigo’. Y tiene razón. Los recuerdos, las obras de arte, las risas contagiosas, las joyas hechas a mano, las pinturas al óleo, las esculturas, los disfraces y la alegría de vivir que los rodea siguen vivos. Brindemos con una margarita en su honor”, escribió su entorno más cercano.

TE RECOMENDAMOS: Luto entre el elenco de ‘Emily en París’, muere uno de sus actores tras luchar contra grave esclerosis

Los familiares de Schedeen pidieron a los asistentes al funeral de la actriz que, si alguien quería enviar algo como flores, lo cambiaran por donaciones para lo que describieron como “una de las causas favoritas” de Annie: Habitat for Humanity, una organización global sin fines de lucro dedicada a construir y mejorar viviendas par familias de bajos recursos.

Además, detallaron algunos de los pasatiempos de la actriz. “Deja un legado extraordinario de energía creativa, ingenio, amor por su familia, adoración por los perros, un odio visceral hacia Trump, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias. La extrañamos muchísimo. La amábamos profundamente, al igual que todos los que la conocieron”.

La trayectoria de Anne Schedeen

La estrella apareció en ‘Tres son multitud’, de 1977 a 1984, en ‘Paper Dolls’, (1984) y ‘Second Thoughts (1983), sin embargo la fama le llegó a sus 37 años, cuando interpretó a ‘Kate Tunner’.

En pleno rodaje de ‘Alf’, atravesó un embarazo, que significó la llegara del personaje de Eric, el nuevo integrante de ka familia.

“Cuando surgió ‘Alf’, era otra temporada de pilotos. Seguí leyendo guiones. Casi participé en uno, pero me retiré en el último minuto. Luego leí ‘Alf’. Dije: ‘Esto es gracioso. Me hace reír’. Conocí a la gente involucrada, conocí a ‘Alf’ y me convencí aún más de que quería hacerlo. Ese pequeño extraterrestre me hizo reír”, contó la actriz tiempo atrás.

Más noticias internacionales de impacto:
ex-James-Van-Der-Beek.jpg
Hollywood
Exesposa de James Van Der Beek se casa A TRES MESES de la muerte del actor; decía que estaba “desconsolada”
Hace apenas unos meses, perdió la vida el protagonista de ‘Dawson’s Creek’ a causa de cáncer.
Junio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hollywood
Hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony cambia de Emme a Oskar; se identifica como CHICO TRANS
Junio 01, 2026
Hollywood
Condenan a 3 años 5 meses de prisión a exasistente de Matthew Perry de ‘Friends’ por INYECTARLE ketamina
Mayo 28, 2026
Famosos
Concursante de ‘Survivor’ SE AMPUTA la pierna y suspenden grabaciones tras el terrible accidente
Mayo 18, 2026
Hollywood
Khloé Kardashian provoca indignación total tras admitir que AMPUTÓ LAS GARRAS de sus gatos
Mayo 26, 2026
Actor-Arrow.jpg
Hollywood
Fatal hallazgo sin vida de actor de ‘Arrow’; revelan ESCALOFRIANTES PALABRAS de un amigo sobre posible asesin4to
Mayo 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
How-i-met-your-mother.jpg
Hollywood
Actor de ‘How I met your mother’ es DECLARADO CULPABLE por intento se asesinat0 y enfrentaría cadena perpetua
Mayo 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
papa de britney spears.jpg
Hollywood
El papá de Britney Spears reaparece en silla de ruedas en la graduación de su nieta y sin el apoyo de Britney
Mayo 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
Cameron-Diaz.jpg
Hollywood
Cameron Diaz se convierte en madre de su tercer hijo A LOS 53 AÑOS: “Estamos muy bendecidos”
Mayo 04, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Andrea Elson, Paul Fusco, Max Wright, Anne Schedeen, Benji Gregory y Michu Meszaros protagonizaron la serie de ‘Alf’, una sitcom estadounidense que llegó a la pantalla chica, a través de NBC, el 22 de septiembre de 1986 de la mano de Tom Patchett.

El extraterrestre proveniente del ficticio planeta ‘Melmac’, que formó parte de la rutina de la familia Tunner, se instaló en el entretenimiento de millones de hogares hasta 1990.

NO TE VAYAS SIN LEER: Impacta la muerte de actor de ‘Salvados por la campana’; se estaba bañando cuando le dio un infarto

Posteriormente, la actriz interpretó papeles secundarios, hasta que, varios años después del final de la emblemática serie, se supo que había dado un cambio radical en su vida: abandonó el camino de la actuación y se dedicó a su otra vocación, el diseño de interiores.

Descanse en paz.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
nick reiner.jpg
Hollywood
Nick Reiner, acusado de matar a sus padres, pide al juez que le entregue la herencia
Junio 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
Castillo-inflable.jpg
Hollywood
Como en ‘Accidente’, hijo de 4 años de famosa estrella de la TV, salió “catapultado” desde un INFLABLE
Junio 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
sean diddy combs
Hollywood
Demandan DE NUEVO a Sean ‘Diddy’ Combs: lo señalan de 4buso s3xual a un actor infantil
Junio 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Talay-Riley.jpg
Hollywood
Apuñ4lan hasta LA MUERTE al compositor de éxitos de Dua Lipa y Britney Spears en el jardín de su casa
Junio 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
cuarto eliminado masterchef.jpg
Famosos
El cuarto eliminado de MasterChef no estuvo a la altura del reto
Los chefs fueron muy claros al anunciar al eliminado de este 14 de junio
Junio 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
mauricio ymay ivonne montero.jpg
Famosos
Ivonne Montero le da con todo a Mauricio Ymay y reacciona a sus disculpas por criticar a manifestantes
La actriz publicó su respuesta al comentarista deportivo en el perfil de TVyNovelas
Junio 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
facundo.jpg
Famosos
Facundo exhibe precios en reventa del posible quinto partido de México: “Es ridículo”
El conductor soñaba con llevar a sus tres hijos al estadio Ciudad de México
Junio 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
bungeee mujer cae detenidos.jpg
Viral
¿Qué hicieron los empleados del bungee después de arrojar a una mujer al vacío? Ya declararon ante el juez
Los implicados en el caso de Maria Eduarda Rodrigues, de 21 años, fueron vinculados a proceso sin derecho a fianza
Junio 14, 2026
 · 
Alejandro Flores