Lolita Cortés explota contra Alexis Ayala: “No sabes nada. Acabaste con ensambles de teatro en el mundo”

“(Alexis) se acabó a generaciones y generaciones de grandes ensambles de comedia musical en el mundo, no sólo en este país”.

La actriz y cantante Lolita Cortés es un referente en el teatro de México. Con una trayectoria que comenzó a sus 12 años, la también jueza de realities musicales ha dado vida a decenas de personajes en puestas teatrales desde ‘Peter Pan’, ‘La Bella y la Bestia’, ‘Anita, la huerfanita’ o ‘El Cascanueces’, por mencionar algunos.

Cortés se ha ganado el mote de ‘La Reina del Teatro Musical’, por ello es convocada con frecuencia a colaborar en proyectos como ‘La Academia’ o ‘Mira quien Baila’.

La también sobrina del insuperable cantautor nombrado ‘El Rey de la Canción Ranchera’, José Alfredo Jiménez’, representa la autoridad en los escenarios mexicanos, por ello su opinión tiene un peso fundamental.

Cortés fue invitada al programa ‘Pinky Promise’, conducido por la cantante Karla Díaz, y para aprovechar su presencia, usuarios quisieron conocer su opinión sobre las declaraciones de Alexis Ayala en ‘La Casa de Los Famosos’, donde quiso humillar a ‘Guana’.

“¿Te digo una cosa? Al chile, se va a oír bien cul*ro lo que voy a decir, ¿qué verg* tiene que estar cantando todos los p*tos días si no es cantante? Es ensamble de teatro, cab*ón, hace teatro musical... No tiene que cantar todos los días, no es cantante, no es compositor, no tiene que tener la hora del trovador, no tienes que hacer un remate de cada cosa que la gente dice, mejor brilla de vez en cuando”, dijo Ayala al interior del reality.

Ante la pregunta expresa de qué opinaba Cortés del comentario de Alexis Ayala para el ‘Guana’ sobre que el ensamble de teatro musical no vale nada, Lolita fue tajante: “Es un estúpido”.

‘La Reina del Teatro Musical’ dijo que conoce a Alexis y que con ella se ha portado respetuoso, sin embargo, lo puso en su lugar con varios argumentos, al tiempo que defendió la carrera del exparticipante de ‘La Casa de Los Famosos’.

“’Guana’ tiene una carrera maravillosa de teatro musical… en los 90’s él ya era ensamble con la señora Silvia Pinal haciendo ‘Gipsy’, ‘Hello Dolly!’, bailando, haciendo ballet, acrobacia, jazz, tap, canta, actúa, o sea, un ensamble de comedia musical. Es impresionante. Un ensamble es lo mejor de lo mejor. Además son miles que hacen la fila para poder estar allí, entonces, los escogidos, que además están ensayando antes y después, son los mejores. Un ensamble de comedia musical adorna al protagonista, lo cuida, lo protege, lo adorna”, indicó Lolita.

Y añadió que los comentarios de Ayala no sólo afectan al gran trabajo que ha hecho el actor, sino a todos los que están en su posición con un papel similar en el teatro. “Se acabó a generaciones y generaciones de grandes ensambles de comedia musical en el mundo, no sólo en este país. Y de ensambles han salido grandes protagonistas”, dijo.

También, Cortés le puso algunos ejemplos de grandes actores y actrices que fueron ensambles y lo retó a que le mencionara otros que contribuyeron con su talento en las puestas en escena.

“1933, ‘La Calle 42’ de ensamble estaba Ginger Rogers. Años más tarde hace su primera película y lo hace con Fred Astaire. Entonces te pregunto Alexis, que tú no sabes nada por lo visto, ¿quién más ha salido de un ensamble de comedia musical en el mundo?”.

Y finalizó, destacando el trabajo de ‘Guana’ y la poca cultura teatral de Alexis. “Te voy a decir una cosa, el ‘Guana’, porque no has ido a las obras de teatro donde está. Él no salió de un programa de televisión, él ha hecho grandes obras de teatro en México, musicales y de texto… la gente culta que va al teatro, que se educa, sí sabe quien es el ‘Guana’”.

Aunque Alexis Ayala se disculpó por sus palabras, lo cierto es que nada de lo que se dijo al interior de ‘La Casa’, se quedó allí, como él juraba.

