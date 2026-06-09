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Aarón Mercury choca y DESTROZA su camioneta de lujo; iba “rápido” y se impactó contra una barda

Hace apenas unos meses presumió su reciente adquisición y ahora agradece que el incidente no pasó a mayores.

Junio 09, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Aarón Mercury sufrió un aparatoso accidente y destrozó su camioneta.

Instagram

“Iba solo, según yo no me había desmayado, pero no recuerdo todo eso”.

El exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’, Aarón Mercury, compartió con sus seguidores que hace poco más de una semana sufrió un accidente en la lujosa camioneta que había adquirido apenas en marzo pasado.

El creador de contenido narró que aunque vivió momentos difíciles, se siente agradecido porque ante el panorama, el accidente pudo tener consecuencias más graves.

“Creo que pudo haber sido peor, creo que nadie se dio cuenta porque salió muy bien dentro de lo que pudo haber sido, pudo haber sido mucho peor”, externó.

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Poco antes de mostrar cómo quedó la camioneta, Aarón confesó estar triste pues dañó el vehículo que fue uno de sus grandes logros.

“Ustedes saben que me hacía mucha ilusión, que no soy alguien que suele gastar en sí mismo... lamentablemente choqué mi camioneta”, dijo.

Los hechos, según narró Mercury, ocurrieron una noche cuando iba manejando y al dar una vuelta pronunciada, situada en una zona alta, sumado al clima lluvioso y las llantas en aparente mal estado, terminó chocando.

“Cuando llego a esta zona, freno de golpe, sentí que seguí deslizando la camioneta, choco, como que me desmayo, fue un choque bastante fuerte... gracias a Dios la barda aguantó muy bien... iba solo, según yo no me había desmayado, pero no recuerdo todo eso”, relató.
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El influencer también mostró las lesiones que sufrió en una de sus rodillas y con ello recordó que lo primero que hizo fue llamarle a su mamá. “Siempre ella es como mi hombro donde puedo recargarme. Me va a tocar hacerme completamente responsable”, expresó.

Finalmente, Aarón reflexionó en lo agradecido que está de que el accidente no fue más allá, al tiempo que invito a sus seguidores a ser más prudentes al momento de conducir.

“Fue una situación muy mala, pero pudo haber sido mucho peor, quedó en eso algo material, lo físico no. Les agradezco estar conmigo siempre en cada paso”, dijo.

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En tanto, usuarios en redes le mostraron su apoyo, pero no faltó quien cuestionó que sí iba a exceso de velocidad, pues pese a que él lo negó y atribuyó el incidente a que las llantas estaban desgastadas, la camioneta es prácticamente nueva.

Trascendió que carro de Aarón es una BMW iX xDrive50 y está valuada en más de dos millones de pesos.

Aarón Mercury choque
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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