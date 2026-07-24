Angélica María sorprende al revelar que preferiría irse a VIVIR A UN ASILO y no ser una carga para su hija

“Ya sabes todo lo que le pasa a los viejitos. Guácala, no. Pues sí, pobrecita de mi hija”.

Angélica María sorprendió a su propia hija al revelar que le gustaría vivir sus últimos días en un asilo, pues no lo gustaría volverse una carga para nadie. “Yo le dije a mi hija que a mí me gustaría irme a una casa de esas para que me cuidaran”, comentó ‘La Novia de México’.

Esta idea ha llegado a la mente de la cantante y actriz luego de reflexionar en los constantes problemas que llegan a experimentar los adultos mayores al final de su vida.

“Ya sabes todo lo que le pasa a los viejitos. Guácala, no. Pues sí, pobrecita de mi hija”, señaló la actriz.

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Sin embargo, Angélica Vale, ya le hizo saber su postura. “Y me dice mi hija: No, mi amá, tú conmigo hasta el último día’, así somos. Pero a mí sí me gustaría que mi hija estuviera tranquila”, indicó.

Con respecto a su vida sin pareja, la intérprete de ‘Edi, Edi’, manifestó que siempre le ha hecho falta un amor, principalmente porque fue criada “a la antigua”.

“Sí, siempre necesité un compañero, siempre extrañé un compañero. Yo fui criada a la antigüita, el hombre y la comida, consentirlo, la planchada y todo lo que tú quieras”, señaló.

Sin embargo asegura que por su edad ve complicada la posibilidad de volver a estar en pareja. “Ya no, ya ahorita no, ya tan grandes”, comentó.

Angélica Vale aún no está divorciada

La estrella también habló del proceso de divorcio que vive su hija Angélica Vale. Aseguró que aún no firman el acta de disolución del matrimonio a más de 8 meses del anuncio de su separación y luego de catorce años juntos.

“Ahorita, no sé yo, la verdad. Está muy bien, pero, pero pregúntenle a ella esas cosas, a mí no”, mencionó.

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También destacó que en cuanto el tema esté finiquitado hablará, sin embargo, a relación con Otto Padrón es buena.