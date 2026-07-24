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‘Los Askis’ despiden con desgarrador mensaje a colaborador: “Nos duele profundamente su partida”

La agrupación dio a conocer el fallecimiento de “un gran amigo”.

Julio 24, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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‘Los Askis’ pierden a un colaborador cercano.

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“Su alegría, carisma y entrega dejaron huella en cada cabina, en cada evento y en cada corazón que tuvo el privilegio de conocerlo”.

La música tropical mexicana se viste de luto tras el inesperado deceso de un colaborador de la agrupación ‘Los Askis’. Fue a través de sus redes sociales que dieron a conocer la noticia del fallecimiento.

La banda guardó los detalles y las causas de la muerte, sin embargo, expresaron sus condolencias para la familia de Alberto ‘El Negro’ Arellano, “un gran amigo”, a quien recordaron como un apasionado de la comunicación y cuya presencia deja huella.

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En un comunicado, ‘Los Askis’ manifestaron el terrible dolor que enfrentan.

“Con profundo pesar nos unimos a la pena que embarga a la familia, amigos y seres queridos por el sensible fallecimiento de Alberto ‘El Negro’ Arellano”, escribieron.

Asimismo, el equipo de ‘Los Askis’ envió sus condolencias y un abrazo solidario para los familiares y amigos del comunicador, concluyendo con un breve “descanse en paz”.

Al mismo tiempo, colgaron una imagen que incluía otro mensaje:

“Hoy nos duele profundamente la partida de nuestro gran amigo y apasionado de la comunicación.
“Su alegría, carisma y entrega dejaron huella en cada cabina, en cada evento y en cada corazón que tuvo el privilegio de conocerlo”.

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La sentida despedida de Arellano en redes sociales también recibió decenas de mensajes de apoyo por parte de seguidores, colegas y amigos.

Descanse en paz.

Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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