‘Los Askis’ despiden con desgarrador mensaje a colaborador: “Nos duele profundamente su partida”

“Su alegría, carisma y entrega dejaron huella en cada cabina, en cada evento y en cada corazón que tuvo el privilegio de conocerlo”.

La música tropical mexicana se viste de luto tras el inesperado deceso de un colaborador de la agrupación ‘Los Askis’. Fue a través de sus redes sociales que dieron a conocer la noticia del fallecimiento.

La banda guardó los detalles y las causas de la muerte, sin embargo, expresaron sus condolencias para la familia de Alberto ‘El Negro’ Arellano, “un gran amigo”, a quien recordaron como un apasionado de la comunicación y cuya presencia deja huella.

TE RECOMENDAMOS: Despiden a Plas Johnson, el saxofonista detrás de la icónica canción de ‘La Pantera Rosa’

En un comunicado, ‘Los Askis’ manifestaron el terrible dolor que enfrentan.

“Con profundo pesar nos unimos a la pena que embarga a la familia, amigos y seres queridos por el sensible fallecimiento de Alberto ‘El Negro’ Arellano”, escribieron.

Asimismo, el equipo de ‘Los Askis’ envió sus condolencias y un abrazo solidario para los familiares y amigos del comunicador, concluyendo con un breve “descanse en paz”.

Al mismo tiempo, colgaron una imagen que incluía otro mensaje:

“Hoy nos duele profundamente la partida de nuestro gran amigo y apasionado de la comunicación.

“Su alegría, carisma y entrega dejaron huella en cada cabina, en cada evento y en cada corazón que tuvo el privilegio de conocerlo”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Kaylee Hottle, actriz de ‘Godzilla vs. Kong’ muere trágicamente; iba al hospital y su corazón se detuvo

La sentida despedida de Arellano en redes sociales también recibió decenas de mensajes de apoyo por parte de seguidores, colegas y amigos.

Descanse en paz.