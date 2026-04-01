’Shiky’ sufre accidente automovilístico; amigo manejó BORRACHO y a exceso de velocidad: “me quedé sin respiración”

“Cómo pude ser tan imbécil’, no puede ser”.

El exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’, ‘Shiky’ informó que sufrió un accidente automovilístico mientras viajaba junto a un grupo de amigos en la ciudad de México. El conductor explicó que el carro se impactó con un tope haciendo que “volara”, provocando lesiones leves a los ocupantes.

‘Shiky’ reconoció que “cometimos un error. Después del partido, te dan para beber y no sé cuánto, con todas las campañas que he hecho de ‘si bebes no conduzcas’ (…) Se nos ocurrió la generalísima idea de que con uno de los chicos que estaban ahí, que sí estaba ped*, se envalentonó en el choche y la verdad se le fue, agarramos un tope y volamos. Me quedé sin respiración del golpe”.

El conductor expresó que, aunque actualmente tiene molestias en el cuello, continúa en proceso de recuperación.

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Entre sus dichos, el presentador insistió en evitar que personas ebrias tomen el volante y subrayó que siempre hay alternativas para volver a casa de forma segura. “Nos lo dicen desde pequeños, pero te confías en ese momento... cometimos un error”, dijo.

El también actor abundó en que, aunque el trayecto era corto, accedió a ser llevado por su amigo, hecho del que se arrepiente pues conoce sobre los riesgos de manejar un vehículo tras haber bebido alcohol.

“Hay que trabajar (…) Al día de hoy más que dolerme estoy del cuello, no estoy bien del todo, digo: ‘Cómo pude ser tan imbécil’, no puede ser. Nos lo dicen desde pequeños, pero te confías en ese momento. Fue fatal (…) Yo sabiendo que estoy esquivando balas y ahí voy”, añadió.

Y es que recientemente ‘Shiky’ estuvo hospitalizado por una infección derivada de una piedra de calcio que se alojó en una glándula salival. Aunque esto comenzó tras su salida de ‘La Casa de los Famosos México’ donde una palomita le desencadenó otra infección que lo mantuvo en terapia intensiva y por la que estuvo intubado varios días.

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Apenas en febrero pasado, el presentador pedía que “ya no me usen de muñeco vudú”.