Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Regresa ’Survivor México’ a Azalia Ojeda: “tres días fueron insuficientes para saber DE QUÉ ESTÁS HECHA”

La exBig Brother se había convertido en la primera eliminada de esta emisión, sin embargo, le dieron otra oportunidad para siga generando polémica.

Julio 24, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Azalia-Survivor.jpg

Azalia ‘La Negra’ regresa a ‘Survivor’.

Instagram

“Ya no son mis compañeros, hoy varios son mis rivales, van a conocer a la Azalia que no fui”.

Tras su ingreso a ’Survivor México’, Azalia Ojeda se había convertido en la primera expulsada de la emisión ‘La reliquia en Llamas’, sin embargo, la producción del programa decidió regresarla.

Y es que con toda la polémica que la rodea siempre, ‘El Warrior’ fue a buscarla tras su salida y le comunicó que “tres días fueron insuficientes para saber de qué estás hecha”, por ello le pusieron un reto con el que se ganaría su boleto de regreso a la contienda.

La exBig Brother tuvo que armar un rompecabezas, pero únicamente le dieron minutos para lograrlo. Un reloj de arena marcó el tiempo y luego tuvo que volver a realizar la prueba de crear fuego, misma en la que perdió y le dio la expulsión.

TE RECOMENDAMOS: Azalia Ojeda, la PRIMERA EXPULSADA de ‘Survivor México 2026’; sale insultando y negando abrazo a compañera

Con el fuego obtenido, Azalia le agradeció al ‘Warrior’ por la oportunidad, sin embargo, le hizo saber que regresa a poner en su lugar a varios de sus compañeros a los que ahora considera rivales y que están en su propio equipo.

La también llamada ‘Lady Polanco’ afirmó que tomará venganza y que el programa se pondrá mucho mejor de lo que ya estaba momentos antes de su salida.

“Ya no son mis compañeros, hoy varios son mis rivales, van a conocer a la Azalia que no fui. Hay varios que son mis rivales, dos o tres más, pero ella es la principal, Sheila. Ahora van a conocer a la Azalia que no quiso salir. Lo primero que haré será confrontar a Sheila, tiene muchas explicaciones que darme. Ella se declaró como mi enemiga, así que vamos a jugar, a ver quién aguanta más”.

Sheila, la bombera del Estado de México, y con la que se enfrentó en el reto final es su principal enemiga y a la primera que confrontará la exBig Brother, según reveló.

NO TE VAYAS SIN LEER: Bobby Larios PERDIÓ ‘MasterChef’ y ahora se embarca en ‘Survivor México’ para ver si tiene mejor suerte

De inmediato, las reacciones de usuarios no se hicieron esperar y en las publicaciones de ’Survivor México’ se podía leer:

“Que regrese para que se ponga bueno, ojalá regrese muy problemática y con sed de venganza”, “va a arder Troya, tanto atacan a Sheila y Azalia ya tiene pleito comprado con más”, “la neta que chido que regresa se va a poner más bueno” y “esto se va a descontrolar”, entre otros.

Azalia Ojeda Survivor México
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
shakira pique.jpg
Famosos
Shakira y Piqué tendrían un pacto secreto para proteger a sus hijos pero perjudica a Clara Chía
Julio 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
rosalía.jpg
Famosos
Fans de Rosalía pelean entre ellos: españoles y argentinos terminan a insultos
Julio 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
mauro menéndez aylin mujica.jpg
Famosos
El misterio del cuerpo del hijo de Aylin Mujica y qué hizo cuando finalmente lo encontró: “Tenía una sonrisa”
Julio 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
arantza ruiz army bts.jpg
Famosos
Arantza Ruiz se disculpa con las Army por comentarios románticos sobre BTS
Julio 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
laurabozzo-huaycoloro.jpg
Famosos
Laura Bozzo está de luto: Murió su inseparable “Huaycoloro” de “Laura en América”
La peruana compartió cuadro y foro con Aparicio Napan.
Julio 23, 2026
 · 
MrPepe Rivero
aylin mujica entrevista telemundo.jpg
Famosos
Aylín Mujica abre debate por otorgar entrevista a una semana de la muerte de su hijo
La actriz habló por primera vez en exclusiva para Telemundo
Julio 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
Aylin-Mujica.jpg
Famosos
Aylín Mujica da primera entrevista tras la muerte de su hijo; entre lágrimas revela: “el mundo SE DETUVO”
La actriz rompió el silencio y habló del dolor que ha significado la pérdida de Mauro.
Julio 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Fran-Meric.jpg
Famosos
Fran Meric vivió MOMENTOS DE TERROR junto a sus hijos cuando un hombre comenzó a seguirlos en el supermercado
La actriz relató el angustiante momento en el que un individuo la miraba junto a sus hijos y los persiguió hasta que llegó la policía.
Julio 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez