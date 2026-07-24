Regresa ’Survivor México’ a Azalia Ojeda: “tres días fueron insuficientes para saber DE QUÉ ESTÁS HECHA”

“Ya no son mis compañeros, hoy varios son mis rivales, van a conocer a la Azalia que no fui”.

Tras su ingreso a ’Survivor México’, Azalia Ojeda se había convertido en la primera expulsada de la emisión ‘La reliquia en Llamas’, sin embargo, la producción del programa decidió regresarla.

Y es que con toda la polémica que la rodea siempre, ‘El Warrior’ fue a buscarla tras su salida y le comunicó que “tres días fueron insuficientes para saber de qué estás hecha”, por ello le pusieron un reto con el que se ganaría su boleto de regreso a la contienda.

La exBig Brother tuvo que armar un rompecabezas, pero únicamente le dieron minutos para lograrlo. Un reloj de arena marcó el tiempo y luego tuvo que volver a realizar la prueba de crear fuego, misma en la que perdió y le dio la expulsión.

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Con el fuego obtenido, Azalia le agradeció al ‘Warrior’ por la oportunidad, sin embargo, le hizo saber que regresa a poner en su lugar a varios de sus compañeros a los que ahora considera rivales y que están en su propio equipo.

La también llamada ‘Lady Polanco’ afirmó que tomará venganza y que el programa se pondrá mucho mejor de lo que ya estaba momentos antes de su salida.

“Ya no son mis compañeros, hoy varios son mis rivales, van a conocer a la Azalia que no fui. Hay varios que son mis rivales, dos o tres más, pero ella es la principal, Sheila. Ahora van a conocer a la Azalia que no quiso salir. Lo primero que haré será confrontar a Sheila, tiene muchas explicaciones que darme. Ella se declaró como mi enemiga, así que vamos a jugar, a ver quién aguanta más”.

Sheila, la bombera del Estado de México, y con la que se enfrentó en el reto final es su principal enemiga y a la primera que confrontará la exBig Brother, según reveló.

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De inmediato, las reacciones de usuarios no se hicieron esperar y en las publicaciones de ’Survivor México’ se podía leer: