Así se ve Aarón Mercury actuando en “Corazón de Marruecos"; ya dio su primer beso

La polémica ha terminado. Ahora es momento de que Aarón Mercury actúe en el set de “Corazón de Marruecos”.

El creador de contenido fue duramente criticado por algunos actores jóvenes que consideraron que era injusto que Rosy Ocampo, la productora, le diera una oportunidad como parte del elenco.

En contraparte, compañeros como Alexis Ayala, quien estuvo con Mercury en La Casa de los Famosos, no solamente lo defendió sino que se dijo seguro de que aprovechará esta oportunidad.

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¿Cómo fue la escena del primer beso de telenovela de Aaron Mercury?

A partir de este 30 de mayo, las especulaciones quedaron atrás para Aarón Mercury, quien tuvo su primer día de grabaciones en una locación de la Ciudad de México interpretado a Humberto.

El ahora actor de telenovelas tuvo escenas con Jesusa Rodríguez, quien interpreta a Ana Pau. Algunos videos que se publicaron en redes sociales provocaron la reacción de las fans que de inmediato señalaron que ambos desarrollaron una química que se transmite en pantalla.

Las grabaciones de la telenovela comenzaron desde el lunes de esta semana, cuando la productora Rosy Ocampo dio el claquteazo incial con al escena del compromiso de León y Almudena, dos de los protagonistas.

En su cuenta de Instagram, la productora escribió:

"¡El viaje comenzó! La magia de la televisión se enciende desde la locación de nuestro primer día de grabaciones. Una nueva historia empieza a cobrar vida y no podemos estar más emocionados de compartir los primeros pasos de este gran proyecto”

Aarón Mercury compartió también en su perfil de redes sociales algunos videos en los que se le observa muy atento a las indicaciones de los directores de escena, el legendario Benjamín Cann. En una de esas secuencias se ve a Benjamín tan complacido con el trabajo de Aaron Mercury que lo abraza y lo felicita.



Sin duda, el momento más viral de este primer día de grabaciones, sin embargo, fue el remate de la escena entre Humberto y Ana Pau.

Ambos están sentados en la banca de un parque; es evidente que se gustan y que se sonríen porque se quieren besar. pero cuando finalmente Humberto lo hace, el beso es interrumpido por la pelota de un niño que juega futbol en el parque y la pateó tan fuerte que cae entre los nuevos novios.

“Corazón de Marruecos” se estrenará en enero de 2027.