Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Paola Suárez narra el angustiante momento de su choque y revela que nadie la cuida: “Estoy sola en mi cama”

La integrante de Las Perdidas negó la versión de que estaba ebria al momento del accidentes

Mayo 20, 2026 • 
Alejandro Flores
paola suarez accidente.jpg

Paola cuenta que perdió el control del volante

Captura Youtube

“Moretones, rasguños, dolor de cuello y lo de las costillas”. Ese es le recuento de los daños que hace Paola Suárez.

La influencer e integrante de La Perdidas tuvo este martes por la noche un aparatoso accidente en en el que la camioneta que ella manejaba quedó destrozada en su parte delantera.
“Veo las imágenes y me asusto mucho. Creo que voy a tomar terapia porque me asusta mucho... me siento rara, me siento como si tuviera vacío el estómago”, dijo Paola en el programa “De primera mano”.
TE RECOMENDAMOS: Volvió la telenovela estelar donde HUMILLARON a Edith González y mejor RENUNCIÓ por dignidad

¿Cómo fue el accidente de Paola Suárez?

Paola Suárez negó las versiones de que hubiera estado alcoholizada al momento del accidente y contó que simplemente venía con un amigo luego de comer unos tacos.

“Perdí el control del volante y me estampo con el camión... pero Dios es muy grande y tengo que hacer... no sé... le doy gracias a dios de las... oportunidades que tengo”, dijo visiblemente alterada.
Te puede interesar:
Casados-a-primera-vista.jpg
Famosos
Exparticipantes de ‘Casados a primera vista’ denuncian AGRES1ONES SEXU4LES Y AMENAZAS en las grabaciones
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Imelda-Tunon.jpg
Famosos
Imelda Tuñón VUELVE AL ATAQUE contra José Manuel Figueroa y revive señalamientos de violencia contra mujeres
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Reportero-asalto.jpg
Viral
Asaltan al periodista Fernando Vargas en plena transmisión; estaba en vivo y ladrón LO BAJÓ de su carro
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pepillo-Origel.jpg
Famosos
‘Pepillo’ Origel reacciona a los rumores de que su ALCOHOLISMO lo alejó de doña Silvia Pinal
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Beyza-Gemini.jpg
Famosos
Activan búsqueda de emergencia: Participante de ‘Survivor’ SE PERDIÓ EN LA SELVA durante las grabaciones
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
paola-suarez-perdidas-wendy.jpg
Famosos
Paola Suárez, de Las Perdidas, sufre aparatoso ACCIDENTE vial; ¿Qué se sabe de la amiga de Wendy Guevara?
Mayo 20, 2026
 · 
MrPepe Rivero

Paola recuerda que al momento del accidente sintió que el cinturón de seguridad oprimió su cintura, afectando sus costillas, lo cual la alarmó porque, hay que recordar, ella se hizo la operación de reducción de costillas.

“Sentía que se me salía el alma, empecé a sangrar de la nariz y llega una señora de las vecinas y me dice que me lleva al hospital porque me dolía horrible”.

¿Cuál es el estado de salud de Paola Suárez?

Suárez estuvo en el hospital toda la noche pero fue dada de alta hacia el mediodía de este miércoles.
Cuenta que llegó a su casa, que alguien le ayudó a comprar los medicamentos que le recetaron para el dolor pero que por ahora nadie la cuida.

“Estoy yo sola en mi casa, me vinieron a comprar lo del medicamento y estoy acostada en mi cama. Creo que mi mamá está en San Luis Potosí”.

Sobre el aprendizaje que saca de esta trágica experiencia, Paola comentó:

“Creo que necesito quererme más a mí misma”.

Paola Suárez No te pierdas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Masterchef-Lula.jpg
Famosos
Emergencia en ‘MasterChef 24/7’: La cocinera ‘Lula’ SE DESVANECIÓ en vivo y sus compañeros corrían por ayuda
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Sergio Mayer Press Conference
Famosos
Sergio Mayer presenta SU RENUNCIA a ‘Morena’ tras polémicas en televisión
Mayo 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
daniel-bisogno-ventaneando.jpg
Famosos
Ventaneando recuerda a Daniel Bisogno en el que hubiera sido su cumpleaños: “No quería ser viejo”
Mayo 19, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Alejandro-Suarez.jpg
Famosos
Alejandro Suárez, de ser uno de lo más exitosos comediantes en la TV, revela que crisis LO LLEVÓ A LA RUINA
Mayo 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Gomita.jpg
Famosos
‘Gomita’ es captada vendiendo hot dogs PARA AYUDAR a su Iglesia y llega con frigobar y microondas nuevos
Muchos de sus seguidores aplaudieron su iniciativa aunque otros criticaron que no hiciera una donación de sus ingresos o que les haya dado mejor lo que gastó en electrodomésticos.
Mayo 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Rosalba-Ortiz.jpg
Famosos
Madre de Geraldine Bazán destapa DESAIRES Y DISTANCIAMIENTO de su hija: “ni en mi cumpleaños llamó”
La famosa se olvidó de las fechas y no le mandó ni un mensaje para felicitarla.
Mayo 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Rubie-Boyton.jpg
Viral
Joven va al médico, confunden sus síntomas con ANSIEDAD y ahora no puede caminar tras sufrir un paro cardiaco
Después de acudir a consulta, el doctor le mencionó que sólo tenía ansiedad.
Mayo 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
vadhir-kalimba.jpg
Famosos
Kalimba reacciona a la denuncia por 4buso que enfrenta Vadhir Derbez: “No podemos meter las manos AL FUEGO”
En últimos años el cantante tuvo que enfrentar denuncias por el mismo delito.
Mayo 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez