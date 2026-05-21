Paola Suárez narra el angustiante momento de su choque y revela que nadie la cuida: “Estoy sola en mi cama”

“Moretones, rasguños, dolor de cuello y lo de las costillas”. Ese es le recuento de los daños que hace Paola Suárez.

La influencer e integrante de La Perdidas tuvo este martes por la noche un aparatoso accidente en en el que la camioneta que ella manejaba quedó destrozada en su parte delantera.

“Veo las imágenes y me asusto mucho. Creo que voy a tomar terapia porque me asusta mucho... me siento rara, me siento como si tuviera vacío el estómago”, dijo Paola en el programa “De primera mano”.

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¿Cómo fue el accidente de Paola Suárez?

Paola Suárez negó las versiones de que hubiera estado alcoholizada al momento del accidente y contó que simplemente venía con un amigo luego de comer unos tacos.

“Perdí el control del volante y me estampo con el camión... pero Dios es muy grande y tengo que hacer... no sé... le doy gracias a dios de las... oportunidades que tengo”, dijo visiblemente alterada.

Paola recuerda que al momento del accidente sintió que el cinturón de seguridad oprimió su cintura, afectando sus costillas, lo cual la alarmó porque, hay que recordar, ella se hizo la operación de reducción de costillas.

“Sentía que se me salía el alma, empecé a sangrar de la nariz y llega una señora de las vecinas y me dice que me lleva al hospital porque me dolía horrible”.

¿Cuál es el estado de salud de Paola Suárez?

Suárez estuvo en el hospital toda la noche pero fue dada de alta hacia el mediodía de este miércoles.

Cuenta que llegó a su casa, que alguien le ayudó a comprar los medicamentos que le recetaron para el dolor pero que por ahora nadie la cuida.

“Estoy yo sola en mi casa, me vinieron a comprar lo del medicamento y estoy acostada en mi cama. Creo que mi mamá está en San Luis Potosí”.

Sobre el aprendizaje que saca de esta trágica experiencia, Paola comentó: