Un médico extirpó parte del intestino de su paciente tras CONFUNDIR TATUAJE con un tumor

La preocupación se desató tras publicarse la noticia de que un cirujano extirpó la zona equivocada del intestino de un paciente tras confundir un tatuaje con la ubicación de un tumor.

Según un informe de la junta de salud Betsi Cadwaladr, organismo que administra el sistema sanitario de Gales, el especialista tejido sano de un paciente con cáncer al asumir que la tinta corporal correspondía a una señal médica.

Medios locales dieron a conocer que en el expediente forma parte de diez incidentes catalogados por las autoridades como “eventos nunca” y que ocurrieron durante el último año. Esa clasificación se otorga a los fallos médicos severos que jamás deberían suceder por ser totalmente prevenibles.

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En el documento oficial se explicó que el afectado iba a ser sometido a una cirugía laparoscópica por cáncer de colon, pero en medio de la intervención, el médico no localizó la masa ni la señal original en el órgano.

Al percatarse de otra marca muy visible, a unos centímetros de distancia, el especialista asumió que esa titea -el tatuaje- indicaba la zona afectada. Este hecho provocó que se realizara una colectomía en el lado derecho en lugar del izquierdo, retirando el segmento del órgano que estaba libre de enfermedad.

En tanto, el paciente tuvo que realizarse nuevo estudios antes de poder someterse a una segunda intervención quirúrgica correctiva.

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¿Cuáles son las otras cirugías erróneas que aparecen en la lista?

Dentro de los “eventos nunca” también aparecen otras cinco intervenciones realizadas en lugares equivocados.

La lista de negligencias médicas graves ocurridas el último año en dicha región, incluyó dos implantes erróneos, dos casos de objetos olvidados dentro de los cuerpos y una dosificación equivocada de fármacos.