Suscríbete
Síguenos en:
Viral

Un médico extirpó parte del intestino de su paciente tras CONFUNDIR TATUAJE con un tumor

Al no encontrar el tumor, el cirujano pensó que la tinta formaba parte de una indicación médica y quitó un fragmento sano del órgano.

Junio 01, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Cirugia-tatuaje.jpg

Un cirujano extirpó por error una zona sana de un paciente con cáncer.

Pixabay

La preocupación se desató tras publicarse la noticia de que un cirujano extirpó la zona equivocada del intestino de un paciente tras confundir un tatuaje con la ubicación de un tumor.

Según un informe de la junta de salud Betsi Cadwaladr, organismo que administra el sistema sanitario de Gales, el especialista tejido sano de un paciente con cáncer al asumir que la tinta corporal correspondía a una señal médica.

Medios locales dieron a conocer que en el expediente forma parte de diez incidentes catalogados por las autoridades como “eventos nunca” y que ocurrieron durante el último año. Esa clasificación se otorga a los fallos médicos severos que jamás deberían suceder por ser totalmente prevenibles.

TE RECOMENDAMOS: Mujer acude a retirarse el DIU y termina con las piernas amputadas; la indemnizan con 88 mil pesos

En el documento oficial se explicó que el afectado iba a ser sometido a una cirugía laparoscópica por cáncer de colon, pero en medio de la intervención, el médico no localizó la masa ni la señal original en el órgano.

Al percatarse de otra marca muy visible, a unos centímetros de distancia, el especialista asumió que esa titea -el tatuaje- indicaba la zona afectada. Este hecho provocó que se realizara una colectomía en el lado derecho en lugar del izquierdo, retirando el segmento del órgano que estaba libre de enfermedad.

Más noticias virales
Maestro-novio.jpg
Viral
Maestro de secundaria admite “NOVIAZGO” con estudiante de 14 años; juez lo libera tras fianza de 75 mil
Aunque el profesor de tecnología fue vinculado a proceso por abuso sexual, un juez le dio prisión domiciliaria tras pagar una fianza.
Junio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Viral
M4taron a un hombre y LO ENTERRARON en el patio de una fonda: los clientes comían encima
Mayo 29, 2026
Viral
Barbero LE ROMPE el cuello a su cliente mientras intentaba relajarlo con técnica de quiropraxia
Mayo 28, 2026
Viral
Joven de 16 años muere electrocutada mientras SE PLANCHABA el pelo; su madre vio cómo perdía la vida
Mayo 26, 2026
Viral
Sacan de su casa a señor de 80 años con falso operativo: Acusa a su propia hija
Mayo 28, 2026
Blanca-Adriana-Vazquez.jpg
Viral
Acude a clínica de belleza y LA DESAPARECEN en Puebla; distrajeron a su familia y se la llevaron inconsciente
Mayo 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Rubie-Boyton.jpg
Viral
Joven va al médico, confunden sus síntomas con ANSIEDAD y ahora no puede caminar tras sufrir un paro cardiaco
Mayo 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Modelo-moto.jpg
Viral
Famosa modelo grababa video en la calle y FUE ARROLLADA por una moto; murió y su hija presenció el momento
Mayo 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Magistrada-Zacatecas.jpg
Viral
Magistrada de Zacatecas salva a su hijo, pero muere por TERRIBLE ATAQUE de enjambre de abejas
Mayo 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

En tanto, el paciente tuvo que realizarse nuevo estudios antes de poder someterse a una segunda intervención quirúrgica correctiva.

NO TE VAYAS SIN LEER: A paciente de cáncer de mama le extirpan el seno EQUIVOCADO: “te pido disculpas”, dijo la doctora

¿Cuáles son las otras cirugías erróneas que aparecen en la lista?

Dentro de los “eventos nunca” también aparecen otras cinco intervenciones realizadas en lugares equivocados.

La lista de negligencias médicas graves ocurridas el último año en dicha región, incluyó dos implantes erróneos, dos casos de objetos olvidados dentro de los cuerpos y una dosificación equivocada de fármacos.

cirujano cáncer de colon
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Isak-Andic-Mango.jpg
Viral
Hijo del fundador de ‘Mango’ es arrestado por la muerte de su padre y un año después CONFIESA SI LO M4TÓ
Mayo 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Vive-sin-drogas.jpg
Viral
Lanzan versión 2026 del comercial ‘VIVE SIN DROGAS’ y desata furor la flor colorida que marcó a una generación
Mayo 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
La-mataviejitas.jpg
Viral
Sale de prisión ‘La Mataviejitas’ por SERIOS PROBLEMAS de salud: Esto se sabe sobre su reservada condición
Mayo 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
bombero sabinas abuelita.jpg
Viral
Bombero llega al incendio, se da cuenta que es la casa de su abuela e intenta meterse a rescatarla
Mayo 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
Muere-papa-Grupo-Firme.jpg
Famosos
‘Grupo Firme’ está de luto y entre lágrimas despiden al padre de su vocalista: “acepto la voluntad de Dios”
El cantante confirmó el deceso de su padre con una sentida publicación.
Junio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
cibernetico donaalegria.jpg
Famosos
¿Doña Alegría traicionó a su hijo Poncho de Nigris? Cibernértico hace tremenda revelación
El luchador dice que están en espera de que Poncho le diga cuánto dinero le ofrece por pelear con él
Junio 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
masterchef (4).jpg
Famosos
Todos los cocineros de MasterChef lloran por la segunda eliminada
Ahora quedan 20 concursantes en el reality show
Mayo 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
masterchef (3).jpg
Famosos
Héctor Parra llama desde la cárcel a su hija Daniela y provoca emotivo momento en MasterChef
Daniela lloró al saber que su padre la ve cocinas en el reality show
Mayo 31, 2026
 · 
Alejandro Flores