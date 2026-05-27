Hijo del fundador de ‘Mango’ es arrestado por la muerte de su padre y un año después CONFIESA SI LO M4TÓ

“Quiero expresar, con el corazón, que he querido y quiero profundamente a los míos, y de una manera muy especial, a mi padre”.

Hace más de un año, perdió la vida el fundador de la marca de ropa ‘Mango’, Isak Andic. La muerte había causado conmoción, principalmente en España, de donde es originaria la compañía, sin embargo, en un giro inesperado, hace unos días al hijo del empresario se le señaló como presunto autor de su homicidio.

Fue el 14 de diciembre de 2024 cuando el CEO de ‘Mango’, el hombre más rico de Cataluña, falleció tras caer de unos 150 metros en una excursión con su hijo mayor para visitar las cuevas de salitre en Barcelona, en una ruta sin grandes dificultades.

Luego, el 20 de diciembre del mismo año, se determinó que el deceso había sido un accidente y el caso se archivó. Pero, poco después y por interés de la policía de Cataluña se decretó la apertura de la investigación.

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Tras analizar el teléfono celular de Jonathan Andic, hijo de Isak, así como nuevas declaraciones de familiares, directivos y trabajadores cercanos, las autoridades decidieron detenerlo.

Los agentes basaron sus sospechas en incongruencias en las declaraciones que ofreció Jonathan -por ejemplo sobre el lugar donde estaba cuando se precipitó, donde se estacionó o si tomó fotos en la excursión- y en las circunstancias de la caída de Isak, en un camino donde creen difícil que un cuerpo pueda caer sin que se ejerza cierta fuerza sobre él.

También indagan si Jonathan tenía mala relación con su padre, una hipótesis que negaron de inmediato los allegados del fundador de ‘Mango’ que fueron interrogados, entre los que se cuentan desde sus dos hijas o su tío, hasta directivos y trabajadores, según fuentes cercanas al caso.

Otra circunstancia que levanta sospechas de los investigadores es que, al parecer, antes de salir de excursión Jonathan habría pedido al escolta que habitualmente se encargaba de la seguridad de Isak Andic que los dejara solos con el pretexto de que tenía que hablar en privado con su padre.

Jonathan rompió el silencio

A través de una carta dirigida a los empleados de ‘Mango’, el hijo del fallecido multimillonario renunció a su cargo como vicepresidente de la empresa y tras ser arrestado bajo sospechas del presunto homicidio.

“Escribo estas palabras con sinceridad y humildad, desde el dolor, la impotencia y la frustración de encontrarme ante un relato de presunta culpabilidad que no responde a la realidad. Hace unos diecisiete meses perdí a mi padre, en unas circunstancias profundamente dolorosas para mí, mi familia y nuestro entorno cercano. A ese duelo se ha sumado el hecho de tener que convivir con la más grave, injusta e infundada acusación que puede recaer sobre una persona”, expresó.

En la misiva, el hijo del fundador de ‘Mango’ negó las acusaciones que hay en su contra, asegurando que se ha alterado la realidad.

“Quiero expresar, con el corazón, que he querido y quiero profundamente a los míos, y de una manera muy especial, a mi padre. Vivimos juntos muchos momentos felices, entrañables y llenos de cariño. Como sucede en tantas familias, también hemos tenido momentos difíciles y complejos, que superamos con gran esfuerzo, generosidad y ayuda. El amor, el respeto y el vínculo que siempre hemos sentido forman parte del ADN de nuestra familia, como saben aquellos que nos conocen bien”, agregó.

“Se ha construido un relato público con una visión parcial, descontextualizada y tergiversada, que ha generado una percepción de culpabilidad ajena a la realidad. Sé que desmontarlo exigirá tiempo, esfuerzo y una dedicación intensa”, insistió.

¿Cómo murió el fundador de ‘Mango’?

Isak Andic perdió la vida a los 71 años, tras caer de 150 metros de altura durante una práctica de senderismo. Al momento del accidente, el empresario se encontraba con su hijo.

“Mi padre está inconsciente en el suelo. Lo he visto caer y no puedo acceder a él”, dijo Jonathan en su llamada a emergencias.

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El hijo del empresario fue interrogado en más de una ocasión por las autoridades y, aunque según señalan cayó en contradicciones, el caso fue archivado en enero de 2026, pero fue reabierto en marzo.

El 19 de mayo, Jonathan fue arrestado bajo la sospecha de presunto homicidio, pero horas más tarde recuperó su libertad tras pagar una fianza de un millón de euros (un millón 160 mil dólares).