Lanzan versión 2026 del comercial ‘VIVE SIN DROGAS’ y desata furor la flor colorida que marcó a una generación

Hace 28 años, TV Azteca lanzó una campaña para evitar primeros acercamientos y/o erradicar el consumo de drogas entre los jóvenes y fue un éxito, pues todos cantaban la pegajosa melodía y reconocían con facilidad la flor de colores que protagonizaba el comercial.

Ahora, la empresa lanzó una nueva animación en la que se puede observar a un adolescente intoxicado y los riesgos de consumir sustancias.

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En pleno 2026, el anuncio se hizo viral y en redes sociales no tardaron las reacciones de usuarios. Algunos dijeron recordar con cariño el video mientras que otros consideraron que el material no tuvo impacto en sus vidas.

La nueva versión de ‘Vive sin drogas’ utilizó la misma melodía, pero cambió sus imágenes con tecnología actual.

La flor de colores que advierte sobre los riesgos de usar sustancias psicotrópicas al ser menor de edad surgió e México a principios de la década de los 2000 como una estrategia nacional de prevención de adicciones y estaba dirigida principalmente a jóvenes y adolescentes.

El lanzamiento de la campaña ocurrió en 2002 y fue impulsada por Fundación Azteca con el apoyo del gobierno en turno y organizaciones civiles.

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En tanto, en pleno auge de las plataformas digitales, muchos usuarios reutilizaron la imagen para bromear, hablar con ironía o tomar con seriedad una oportunidad para tomar el mensaje principal de la campaña.