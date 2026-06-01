Héctor Parra llama desde la cárcel a su hija Daniela y provoca emotivo momento en MasterChef

Desde que fue arrestado, Héctor Parra ha sido defendido por su hija Daniela.

El actor fue sentenciado luego de un proceso de cuatro años por el delito de corrupción de menores, pero Daniela Parra insiste en buscar recursos legales pues cree en su inocencia.

Actualmente, Daniela participa en MasterChef, programa que se ha convertido en un reality de formato 24/7.

Desde el primer día tuvo presente a su padre, pues le dedicó el primero de los platillos, el cual le sirvió para ser elegida como una de las participantes del programa.

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La llamada de Héctor Parra a su hija en MasterChef

Pero fue este domingo 31 de mayo cuando tuvo la certeza de que su papá la veía desde la cárcel.

Durante la gala de eliminación, en la cual ella estuvo a salvo desde la primera prueba, Claudia Lizaldi se acercó a ella para preguntarle por Héctor Parra.



Daniela le contó que el entrar a MasterChef, perdió todo contacto con su padre, a quien solía llamar cada vez que era posible.

En ese momento, Lizaldi le anunció que tenía una sorpresa para ella y se enlazó a una llamada con Héctor.

“Vas muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Recuerda lo que siempre nos decimos: nos caemos para levantarnos: te admiro, te quiero, te amo mi MasterChef preciosa”.

Daniela, en medio de un llanto inconsolable, le respondió.

“Te amo, te quiero con todo mi corazón; extraño tus llamadas y tus consejos”.

Lizaldi cerró el momento con un reconocimiento a Daniela: