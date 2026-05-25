Suscríbete
Síguenos en:
Viral

Bombero llega al incendio, se da cuenta que es la casa de su abuela e intenta meterse a rescatarla

El hombre gritaba “abuela, abuela”, mientras sus compañeros lo retenían para que no entrara al fuego intenso

Mayo 24, 2026 • 
Alejandro Flores
bombero sabinas abuelita.jpg

Sucedió en Sabinas, Coahuila

Captura La Voz de Coahuila

El carro de emergencia todavía no frenaba cuando uno de los bomberos a bordo saltó hacia la entrada de la casa que se quemaba.

Sucedió en Sabinas, Coahuila y quedó grabado en un video que se ha hecho viral por la reacción del apagafuegos, quien al llegar al lugar de la emergencia se dio cuenta de que era la casa de su abuela.
El hombre corre hacia la puerta de la casa que es de una sola planta y de la cual sale humo negro, lo que significa una “alta intensidad del fuego”.
TE RECOMENDAMOS: Paco de la O confiesa que son reales los audios donde amenaza a Gaby Platas

¿Qué pasó con la abuela del bombero en Sabinas, Coahuila?

Sin importarle el riesgo, el bombero está a punto de entrar a la casa en su desesperado intento por salvar a su abuela.
Se ve que en cuanto pisa el interior de la casa, es repelido por la intensidad de las llamas y en ese momento otro de los bomberos lo alcanza y lo jala hacia afuera de la vivienda.

El bombera grita y se niega a quedarse afuera, hasta que algunos vecinos se acercan y le dicen, también a gritos, que su abuela está a salvo.

Más noticias virales
Boda-crimen.jpg
Viral
Novio ATROPELLA Y MAT4 a su mejor amigo tras su boda… y su esposa fue su cómplice
El individuo recibió una dura sentencia tras arrebatarle la vida a su mejor amigo.
Mayo 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Viral
¿Cuántas cartas escribió Erika María ‘N’ tras huir a Venezuela y a quién le pidió ayuda?
Mayo 09, 2026
Viral
Buscan hasta 15 años de prisión para Roxana N, la madre que olvidó en el coche a su hijo Vicente, quien murió de calor
Mayo 06, 2026
Viral
Esposo de Carolina Flores ALIMENTÓ A SU BEBÉ 24 horas con el cuerpo de su madre: “soy excelente padre”
Abril 27, 2026
Viral
A paciente de cáncer de mama le extirpan el seno EQUIVOCADO: “te pido disculpas”, dijo la doctora
Abril 24, 2026
Tirador-Teotihuacan.jpg
Viral
Tirador de Teotihuacán planeó el ataque al menos DOS MESES antes; estuvo 13 días en hotel cercano
Abril 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Edith-Guadalupe.jpg
Viral
Caso Edith Guadalupe: acudió a entrevista de trabajo y fue HALLADA SIN VIDA en edificio
Abril 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Loren-Schauers.jpg
Viral
Hombre de 24 años sobrevive a accidente extremo: LE AMPUTAN la mitad inferior del cuerpo
Abril 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

A empujones y jaloneos, lo llevan a un costado de la casa, donde efectivamente está su abuelita.
Nieto y abuela se abrazan mientras el resto de los bomberos atienden el fuego en la casa.
El bombero, se ve en el video, está en shock y permanece de pie junto a la abuela y frente a la casa.

Bomberos abuelita
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
pirateria-senal.jpg
Viral
La piratería va por tu dinero y tus datos: prometen señales baratas, pero pueden costarte mucho más
Mayo 23, 2026
 · 
TVyNovelas
Anita-Grayson.jpg
Viral
Mujer de 75 años muere TRAS RECLAMAR su pedido de donas; se golpea con empleadas, cae y ya no se levanta
Mayo 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
lalo villa taqueria fraude.jpg
Viral
Creador de La Ruta de la Garnacha es traicionado por su socio, pierde dinero pero se lleva mesas y estufas
Mayo 21, 2026
 · 
Alejandro Flores
Blanca-Adriana-Vazquez.jpg
Viral
Acude a clínica de belleza y LA DESAPARECEN en Puebla; distrajeron a su familia y se la llevaron inconsciente
Mayo 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
shakira (4).jpg
Famosos
¿Quién es el futbolista mexicano que aparece en el video de Shakira “Dai Dai”?
La cantante colombiana usa la Inteligencia Artificial para recrear escenarios
Mayo 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
nodal dinero.jpg
Famosos
Nodal revela que lo han traicionado por dinero y que jamás quiere volver a ser pobre
Recuerda que llegó a vivir etapas en las que no había ni para comer
Mayo 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
alejandro marcovich.jpg
Famosos
Así le salvaron la vida a Alejandro Marcovich tras sufrir el derrame cerebral que lo tiene en coma
El músico permanece en terapia intensivo y sus amigos y familiares piden una “cadena de oración”
Mayo 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
lancer y claudia lizaldi.jpg
Famosos
Tras faltarle al respeto a Claudia Lizaldi, Lancer vuelve a MasterChef: “Me rogaron mucho”
Lizaldi le había pedido la noche anterior que la respetara. Ahora Lancer vuelve porque, dice, “soy muy guapo”
Mayo 23, 2026
 · 
Alejandro Flores