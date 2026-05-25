Bombero llega al incendio, se da cuenta que es la casa de su abuela e intenta meterse a rescatarla

El carro de emergencia todavía no frenaba cuando uno de los bomberos a bordo saltó hacia la entrada de la casa que se quemaba.

Sucedió en Sabinas, Coahuila y quedó grabado en un video que se ha hecho viral por la reacción del apagafuegos, quien al llegar al lugar de la emergencia se dio cuenta de que era la casa de su abuela.

El hombre corre hacia la puerta de la casa que es de una sola planta y de la cual sale humo negro, lo que significa una “alta intensidad del fuego”.

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¿Qué pasó con la abuela del bombero en Sabinas, Coahuila?

Sin importarle el riesgo, el bombero está a punto de entrar a la casa en su desesperado intento por salvar a su abuela.

Se ve que en cuanto pisa el interior de la casa, es repelido por la intensidad de las llamas y en ese momento otro de los bomberos lo alcanza y lo jala hacia afuera de la vivienda.

El bombera grita y se niega a quedarse afuera, hasta que algunos vecinos se acercan y le dicen, también a gritos, que su abuela está a salvo.

A empujones y jaloneos, lo llevan a un costado de la casa, donde efectivamente está su abuelita.

Nieto y abuela se abrazan mientras el resto de los bomberos atienden el fuego en la casa.

El bombero, se ve en el video, está en shock y permanece de pie junto a la abuela y frente a la casa.