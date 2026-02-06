Mujer acude a retirarse el DIU y termina con las piernas amputadas; la indemnizan con 88 mil pesos

“Me reanimaron tres veces (...) en el tercero fue diagnosticado muerte clínica de media hora”.

Una mujer originaria de Querétaro acudió a un hospital para retirarse un dispositivo intrauterino (DIU) y terminó con una amputación bilateral de piernas. La joven, de entonces 28 años, sufrió una infección grave, un choque séptico de tercer grado, tres paros cardíacos y una muerte clínica.

Varios años después recibió 88 mil pesos de indemnización.

Vanessa Dib asistió a una consulta ginecológica de rutina, a un procedimiento médico de rutina, sin embargo, terminó con consecuencias irreversibles.

Fue a través de una entrevista, que ofreció al canal de YouTube ‘Pepe&Chema Podcast’, donde relató cómo perdió sus piernas.

“Con el DIU tenía cuatro años, justo fui porque me tocaba el cambio… al momento de quererlo retirar se les rompió el hilito y se mueve”, contó Vanessa Dib.

Pese a que los médicos intentaron realizar el procedimiento de forma convencional, surgieron complicaciones, por ello decidieron realizarle un legrado para extraer el DIU. Vanessa firmó un consentimiento, sin embargo, después supo que necesitaba haberse realizado estudios indispensables que no se llevaron a cabo.

“Entonces firmo el consentimiento, nada más que el tema y es que no se hicieron algunos exámenes que se tenían que haber hecho, que fue ahí donde empieza como el problema de negligencias, a al ser un procedimiento a lo mejor muy habitual para algún ginecólogo, ya es como que hagamos, ya (...) Me parece que tenía que haber sido algún ultrasonido, que no se realizó”, indicó.

La cirugía se llevó a cabo en alrededor de “40 minutos”, y pese a tratarse de una intervención invasiva, Vanessa fue dada de alta sin ningún tratamiento posterior.

“Recuerdo mucho que la ginecóloga que me lo hizo hasta me enseñó el DIU y me dijo: ‘Aquí está lo que había problema’, pero se rasgó un poquito por adentro mi útero y en quirófano agarro una bacteria hospitalaria (...) Me mandan sin antibióticos, sin nada, o sea, todo bien, ya retírate”, compartió la joven.

Al paso de los días, el estado de salud de la mujer empeoró y una infección se extendió por todo su cuerpo con rapidez.

“Así estuve del 19 de septiembre hasta el 2 de octubre, que fue donde me da un choque séptico de tercer grado (...) Se empezó a infectar todo mi cuerpo iniciando obviamente por la matriz”.

A pesar del dolor, Vanessa continuó trabajando, pues es madre soltera y el médico que la atendió le dijo que no le podía dar incapacidad.

Dib pensó que mejoraría con el paso de los días, pero su estado de salud se deterioró drásticamente y ante el aumento del dolor y malestares físicos acudió a urgencias.

“Cuando llego al consultorio del médico, me vio muy mal (...) lo primero que me dijo sin preguntarme nada es: ‘Vete a la camilla’… Ya estaba mareada (...) sin comer todo el día, sin poder beber agua, devolviendo todo lo que tenía”, relató.

Y después vino el choque séptico. “Me reanimaron tres veces (...) en el tercero fue diagnosticado muerte clínica de media hora”.

Tras reanimarla, su circulación se vio comprometida y terminó en coma nueve días y, al despertar, ya se había tomado la decisión médica de amputar sus piernas y quitarle la matriz.

“Mis arterias se taponean (...) en mi caso fueron las dos piernas y empiezan a gangrenarse (...) Entonces, lo primero que hacen es quitarme la matriz, que era la fuente de infección, e iban a quitar otros órganos que ya también se estaban contaminando, pero en ese momento tuve un sangrado interno, entonces tuvieron que hacerme un empaquetado de órganos para ver dónde venía el sangrado. Y ese empaquetado de órganos le dio tiempo a mis demás órganos de sanar después de haber quitado la matriz. Entonces, por suerte nada más perdí la matriz en esa operación (...) A mí nunca me fueron a ver y me amputaron sin saber si sí o no”, narró Vanessa.

Varios años después, el hospital le otorgó una indemnización económica de 88 mil pesos sin notificarle de la decisión. Vanessa se enteró del monto por un reportero, lo que la afectó, pues el dinero no le alcanzaba “ni para una de sis prótesis”.

“No tuve disculpas de los médicos que me atendieron. Tuve una junta con personal médico y me dijeron: ‘Vamos a llevar este plan de acción para reparar lo que ya la regamos, ¿no?’. Pero yo nunca vi un médico de los que me hicieron daño disculpándose conmigo (...) Y yo dije, pues no me alcanza ni para una de mis prótesis, o sea, ya en ese tiempo ya me tocaba pagarlas a mí y eran 230”, concluyó.

