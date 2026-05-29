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M4taron a un hombre y LO ENTERRARON en el patio de una fonda: los clientes comían encima

En el macabro hallazgo descubrieron que al cadáver le faltaban ambas extremidades inferiores.

Mayo 29, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Cadaver-fonda.jpg

Macabro hallazgo en una cocina económica: hallaron el cuerpo de un hombre enterrado.

X/C4

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La Fiscalía General de Justicia realizó un cateo y descubrió el cuerpo de un hombre sin vida. El cadáver fue enterrado en el patio de una vivienda de la alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México. Lo más asombroso del caso es que en el mismo espacio se vendía comida.

Trascendió que muchos de los clientes eran el personal médico que acudía del Hospital Juárez de México y del 1 de octubre del ISSSTE.

En el predio encontraron los restos de un sujeto de unos 27 años, esto luego de excavar para rescatarlo.

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De acuerdo con primeros reportes, la víctima llevaba aproximadamente un mes sepultada de manera clandestina y en su cuerpo tenía visibles huellas de violencia.

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En tanto, corrió la versión de que la familia que lo enterró fue la misma que vendía la comida corrida y colocaban las mesas donde comían los clientes de una cocina económica llamada ‘Don Light’.

Las imágenes captadas durante el cateo mostraron a especialistas usando trajes de bioseguridad trabajando en el mismo espacio en donde se encontraban los letreros que anunciaban el menú del día: arroz, sopa y guisados.

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Y mientras la familia seguía atendiendo a los comensales, el proceso de descomposición del cuerpo ocurríamos a escasos centímetros bajo el pavimento donde se instalaban las mesas.

Finalmente, la brutalidad del crimen quedó expuesto al momento de exhumar los restos, pues según las autoridades ministeriales, al cadáver le faltaban ambas extremidades inferiores.

Cadáver comida
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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