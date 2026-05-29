M4taron a un hombre y LO ENTERRARON en el patio de una fonda: los clientes comían encima

La Fiscalía General de Justicia realizó un cateo y descubrió el cuerpo de un hombre sin vida. El cadáver fue enterrado en el patio de una vivienda de la alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México. Lo más asombroso del caso es que en el mismo espacio se vendía comida.

Trascendió que muchos de los clientes eran el personal médico que acudía del Hospital Juárez de México y del 1 de octubre del ISSSTE.

En el predio encontraron los restos de un sujeto de unos 27 años, esto luego de excavar para rescatarlo.

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De acuerdo con primeros reportes, la víctima llevaba aproximadamente un mes sepultada de manera clandestina y en su cuerpo tenía visibles huellas de violencia.

En tanto, corrió la versión de que la familia que lo enterró fue la misma que vendía la comida corrida y colocaban las mesas donde comían los clientes de una cocina económica llamada ‘Don Light’.

SEPULTAN CADÁVER, DONDE COMÍAN sus CLIENTES

Así sacaron peritos d @FiscaliaCDMX el cuerpo q estaba enterrado en el patio d esta casa en @TuAlcaldiaGAM La familia q lo sepultó, ponía ahí mismo mesas d su cocina económica.

Ahí quedó su anuncio d comida… y el 💀



El caso… pic.twitter.com/UAV01JDd1r — Carlos Jiménez (@c4jimenez) May 26, 2026

Las imágenes captadas durante el cateo mostraron a especialistas usando trajes de bioseguridad trabajando en el mismo espacio en donde se encontraban los letreros que anunciaban el menú del día: arroz, sopa y guisados.

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Y mientras la familia seguía atendiendo a los comensales, el proceso de descomposición del cuerpo ocurríamos a escasos centímetros bajo el pavimento donde se instalaban las mesas.

Finalmente, la brutalidad del crimen quedó expuesto al momento de exhumar los restos, pues según las autoridades ministeriales, al cadáver le faltaban ambas extremidades inferiores.