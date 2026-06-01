¿Doña Alegría traicionó a su hijo Poncho de Nigris? Cibernértico hace tremenda revelación

Poncho de Nigris y Cibernético están a punto de concretar una pelea que se viene fraguando desde hace dos décadas.

El creador de contenido y el luchador tuvieron un enfrentamiento público en televisión en 2006, cuando se insultaron de casi todas las maneras posibles.

En esa época, sin embargo, nunca llegaron a concretar la pelea que supuestamente acabaría con el pleito.

Ahora que Poncho es el organizador de Ring Royale, función de box de exhibición en el que algunos famosos se pelean con otros famosos a cambio de miles de pesos, surgió nuevamente el reto.

Cibernético ya aceptó la pelea públicamente pero ahora dice que está a la espera de que Poncho le diga cuánto le va a pagar.

“Él dice que es el dueño de Ring Royale, pues que le ponga precio y se hace. Yo creo que es como quitarle un pelo a un gato”.

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¿Qué estaría planeando doña Lety con Cibernético?

El luchador dice, de hecho, que ya tiene lista su esquina, es decir, el equipo que lo va a estar apoyando durante la pelea.

“Va estar obviamente mi doctor que me estará checando y va a estar la mamá de Poncho de Nigris, doña Lety. Ella no quiere, ella pide a gritos ser una maníaca”.

En broma, Cibernético agrega que incluso ha pensado ya en proponerle a Doña Alegría que cambie su apellido.