Candelabros y faroles del METRO HIDALGO desatan memes y críticas; revelan cuánto costaron

Ante las remodelaciones en el Metro de la Ciudad de México fueron instalados candelabros y faroles, mismos que desataron memes y críticas. Y es que la estación Hidalgo se convirtió en blanco de señalamientos ante los objetos de iluminación que fueron calificados de “elegantes” para las instalaciones del sistema de transporte.

Fueron las autoridades de la capital quienes anunciaron la renovación de 20 estaciones y que preven estén terminadas antes del 11 de junio, fecha en que arranca la gran fiesta del futbol.

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En la intervención, el propio metro renueva zonas clave de cada estación de la línea 2, que va desde Taxqueña a Cuatro Caminos, y que se distingue por su color azul, sin embargo, la aparición de los faroles y candelabros opacó cualquier mejora y se robó la conversación digital.

Usuarios en redes sociales señalaron lo particular que resulta ver este tipo de decoración donde el flujo de personas es constante y el entorno suele ser más funcional que estético.

En tanto, trascendió que el Metro decidió renovar las instalaciones pare recibir a los visitantes, 42 días antes del torneo de futbol. En más de una docena de estaciones se cambiarán pisos, muros, barandales, luminarias, plafones, señalética, impermeabilizar, renovar taquillas y accesos, todo con un costo de 12,284,121.18.

Estos son los memes y críticas a los candelabros y faroles: