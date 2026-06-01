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Candelabros y faroles del METRO HIDALGO desatan memes y críticas; revelan cuánto costaron

Usuarios en redes sociales bromean sobre la “elegancia” de los objetos de iluminación instalados en renovaciones del sistema de transporte

Junio 01, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Cientos de memes se crearon tras la instalación de faroles y candelabros en el Metro Hidalgo.

Instagram/TikTok/Facebook

Ante las remodelaciones en el Metro de la Ciudad de México fueron instalados candelabros y faroles, mismos que desataron memes y críticas. Y es que la estación Hidalgo se convirtió en blanco de señalamientos ante los objetos de iluminación que fueron calificados de “elegantes” para las instalaciones del sistema de transporte.

Fueron las autoridades de la capital quienes anunciaron la renovación de 20 estaciones y que preven estén terminadas antes del 11 de junio, fecha en que arranca la gran fiesta del futbol.

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En la intervención, el propio metro renueva zonas clave de cada estación de la línea 2, que va desde Taxqueña a Cuatro Caminos, y que se distingue por su color azul, sin embargo, la aparición de los faroles y candelabros opacó cualquier mejora y se robó la conversación digital.

Usuarios en redes sociales señalaron lo particular que resulta ver este tipo de decoración donde el flujo de personas es constante y el entorno suele ser más funcional que estético.

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En tanto, trascendió que el Metro decidió renovar las instalaciones pare recibir a los visitantes, 42 días antes del torneo de futbol. En más de una docena de estaciones se cambiarán pisos, muros, barandales, luminarias, plafones, señalética, impermeabilizar, renovar taquillas y accesos, todo con un costo de 12,284,121.18.

Estos son los memes y críticas a los candelabros y faroles:

@latinus_us

LatinusInvestiga. Los polémicos candiles y faroles de la estación Hidalgo tienen una historia detrás. La remodelación fue pagada a INDHR, firma que acumula contratos millonarios con el Metro y que mantiene una relación de años con Adrián Ruvalcaba desde su etapa como alcalde de Cuajimalpa. #Latinus #InformaciónParaTi

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metro CDMX memes
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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