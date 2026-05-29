Sacan de su casa a señor de 80 años con falso operativo: Acusa a su propia hija

“Fallé con una hija”, dice con resignación Alberto Daniel Alonzo Álvarez.

El hombre, de 80 años, es matemático y físico. Tuvo tres hijos y dice que a todos procuró criarlos con valores de respeto y honestidad. Dice sin embargo, que falló con una hija.

La historia detrás de esta declaración es desgarradora.

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La trágica historia

Alberto vivía con su esposa en una casa en la colonia Niños Héroez de Chapultepec, en Toluca, estado de México. En octubre de 2022, lamentablemente ella muere y ese mismo día, tras el funeral, su hija lo sacó de su casa y lo acusó falsamente de invasión y privación ilegal de la libertad.

Un reporte de N+consigna la historia de viva voz de Alberto Daniel Alonzo.

“Ese día llega la policía y me dicen que estoy invadiendo. Les digo que no es posible, que es mi casa, que ahí está mi biblioteca, mis cosas”.

No obstante, tuvo que presentarse ante el MP para comprobar su dicho. Ahí fue retenido dos días. Cuando quiso volver a su casa, las puertas ya estaban soldadas y las chapas cambiadas.

Esto sucedió en 2023 y desde entonces ha tratado de recuperar su casa mediante un juicio que ha demostrado el tortuguismo del sistema legal mexicano.

“El juicio está sin avance, sin audiencia inicial”.

Mientras tanto, el catedrático ha tenido que pedir asilo en varios hogares de familiares, sorteando además sus malestares: tiene un tumor en la nuca que le provoca severos dolores.