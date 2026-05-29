Suscríbete
Síguenos en:
Viral

Sacan de su casa a señor de 80 años con falso operativo: Acusa a su propia hija

Alberto Daniel Alonzo es matemático y físico. Su juicio lleva casi cuatro años sin avance

Mayo 28, 2026 • 
Alejandro Flores
despojo señor de 80 años.jpg

El catedrático contó su historias

Captura N+

“Fallé con una hija”, dice con resignación Alberto Daniel Alonzo Álvarez.

El hombre, de 80 años, es matemático y físico. Tuvo tres hijos y dice que a todos procuró criarlos con valores de respeto y honestidad. Dice sin embargo, que falló con una hija.
La historia detrás de esta declaración es desgarradora.
TE RECOMENDAMOS: ¿Desde hace cuántos años no veíamos a Daniel Arenas y Silvia Navarro en telenovela?

La trágica historia

Alberto vivía con su esposa en una casa en la colonia Niños Héroez de Chapultepec, en Toluca, estado de México. En octubre de 2022, lamentablemente ella muere y ese mismo día, tras el funeral, su hija lo sacó de su casa y lo acusó falsamente de invasión y privación ilegal de la libertad.

Más noticias virales
Adolescente-electrocutada.jpg
Viral
Joven de 16 años muere electrocutada mientras SE PLANCHABA el pelo; su madre vio cómo perdía la vida
La adolescente se encontraba en su recamara mientras se peinaba con el accesorio que era de su madre.
Mayo 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Viral
Barbero LE ROMPE el cuello a su cliente mientras intentaba relajarlo con técnica de quiropraxia
Mayo 28, 2026
Viral
Acude a clínica de belleza y LA DESAPARECEN en Puebla; distrajeron a su familia y se la llevaron inconsciente
Mayo 21, 2026
Viral
Joven va al médico, confunden sus síntomas con ANSIEDAD y ahora no puede caminar tras sufrir un paro cardiaco
Mayo 19, 2026
Viral
Famosa modelo grababa video en la calle y FUE ARROLLADA por una moto; murió y su hija presenció el momento
Mayo 15, 2026
Magistrada-Zacatecas.jpg
Viral
Magistrada de Zacatecas salva a su hijo, pero muere por TERRIBLE ATAQUE de enjambre de abejas
Mayo 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ataque-maestro.jpg
Viral
Un alumno APUÑALÓ a su maestro porque no le quiso aceptar sus tareas atrasadas
Mayo 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Boda-crimen.jpg
Viral
Novio ATROPELLA Y MAT4 a su mejor amigo tras su boda… y su esposa fue su cómplice
Mayo 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Papa-Vicente.jpg
Viral
Caso ‘Vicentito’: Investigan al papá por VI0LENCIA FAMILIAR y descubren que arrastra varios delitos
Mayo 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Un reporte de N+consigna la historia de viva voz de Alberto Daniel Alonzo.

“Ese día llega la policía y me dicen que estoy invadiendo. Les digo que no es posible, que es mi casa, que ahí está mi biblioteca, mis cosas”.

No obstante, tuvo que presentarse ante el MP para comprobar su dicho. Ahí fue retenido dos días. Cuando quiso volver a su casa, las puertas ya estaban soldadas y las chapas cambiadas.
Esto sucedió en 2023 y desde entonces ha tratado de recuperar su casa mediante un juicio que ha demostrado el tortuguismo del sistema legal mexicano.

“El juicio está sin avance, sin audiencia inicial”.

Mientras tanto, el catedrático ha tenido que pedir asilo en varios hogares de familiares, sorteando además sus malestares: tiene un tumor en la nuca que le provoca severos dolores.

notas virales
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Cadaver-fonda.jpg
Viral
M4taron a un hombre y LO ENTERRARON en el patio de una fonda: los clientes comían encima
Mayo 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Isak-Andic-Mango.jpg
Viral
Hijo del fundador de ‘Mango’ es arrestado por la muerte de su padre y un año después CONFIESA SI LO M4TÓ
Mayo 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Vive-sin-drogas.jpg
Viral
Lanzan versión 2026 del comercial ‘VIVE SIN DROGAS’ y desata furor la flor colorida que marcó a una generación
Mayo 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
La-mataviejitas.jpg
Viral
Sale de prisión ‘La Mataviejitas’ por SERIOS PROBLEMAS de salud: Esto se sabe sobre su reservada condición
Mayo 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
wendy guevara nicola porcella.jpg
Famosos
Wendy Guevara enfrenta una nueva funa por sus declaraciones sobre La Mansión VIP
Fans del reality show escriben mensajes de odio en el perfil de Wendy
Mayo 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
Marco-Chacón-Maribel-Guardia.jpg
Famosos
Imelda amaga con demandar a Maribel Guardia por daño moral, pero Marco Chacón advierte: “Me canso de contrademandar; tenemos pruebas”
El esposo de Maribel Guardia dice tener muchas pruebas de que Imelda Garza sí ha dicho calumnias.
Mayo 29, 2026
 · 
MrPepe Rivero
sol leon yeri mua.jpg
Famosos
Revelan cuánto le pagaron a los influencers en La Mansión VIP: “Si no te gusta, cállate”, responde Sol León
Sol León fue la ganadora del reality show creado por HotSpanish
Mayo 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
aldo de nigris.jpg
Famosos
¿Quién es la novia de Aldo de Nigris, cómo lo conquistó y a qué se dedica? “La vamos a hacer famosa”
El ganador de La Casa de los Famosos ya se la presento a la familia y dicen que se ve “muy enamorado”
Mayo 29, 2026
 · 
Alejandro Flores