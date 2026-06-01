Maestro de secundaria admite “NOVIAZGO” con estudiante de 14 años; juez lo libera tras fianza de 75 mil

“Tomamos la decisión de eso, de ser pareja, de ser novios. En su momento, bueno, sí, yo sí quería hablar con ustedes pues para que me lo permitieran”.

Un maestro de la Escuela Secundaria 53, ‘Quetzalcóatl’, de Ecatepec, en el Estado de México, fue denunciado por abuso sexual tras revelarse que sostuvo un “noviazgo” con una estudiante de 14 años.

Fue la madre de la chica, Leticia Estrada, quien publico un audio en redes sociales, en el que el profesor Víctor ’N’ admite la relación:

- “A ver maestro, le quiero dar la oportunidad de que usted me diga qué fue lo que pasó”.

- “O sea, simple y sencillamente pues tomamos la decisión de ser novios”.

- “Es una niña de 14 años, maestro”.

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- “Sí, señora, mire, o sea, la entiendo, entiendo su molestia, pues tomamos la decisión de eso, de ser pareja, de ser novios. En su momento, bueno, sí, yo sí quería hablar con ustedes pues para que me lo permitieran”.

- “Todo esto, maestro, yo se la confié porque estaba en el coro con usted y porque había muchas niñas más. Yo le tuve la confianza para que me saliera con esto, maestro. Usted tiene casi 50 años, ¿se da cuenta de eso?”.

- “Señora, mire, sí, yo estoy consciente de todo eso”.

- “¿Usted cree que nosotros íbamos a consentir que mi hija de 14 años tuviera una relación con usted?”.

- “No voy a negar nada de lo que usted me está comentando. O sea, yo le estoy diciendo las cosas como son. Lo que pasó, lo que hay y pues nada más”.

En el mismo video, ya frente a la cámara, la madre de la menor denuncia que el juez Carlos Luis González Carmona liberó al maestro “dando por hecho que en este país no existe justicia”.

De acuerdo con Telediario, Víctor ’N’ fue liberado tras pagar una fianza de 75 mil pesos.

Estrada afirmó que mediante cortejos y amenazas, la estudiante fue engañada por el profesor de tecnología y coro para sostener una relación a principios de septiembre de 2025.

Sin embargo, al termino del mismo mes, la joven decidió terminar la relación y se madre se enteró en enero de 2026, cuando revisó el celular de su hija.

“Finalizado el periodo de vacaciones es donde yo me entero que esta persona dice que es novio de mi hija. Mi hija me dice todo esto porque yo le reviso el teléfono periódicamente y de ahí me doy cuenta que hay una aplicación de Instagram en donde tiene un candado. Todavía yo le digo a mi hija que me diga qué está pasando antes de que yo vea lo que hay allí, y ahí es donde ella me dice que que es novia del maestro”.

Ese mismo día, el maestro se presentó en el domicilio de la familia supuestamente “para dar la cara y para decirnos que tenía buenas intenciones con su hija”.

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Sin embargo, la familia procedió con una denuncia por abuso sexual y un juez le dictó prisión preventiva oficiosa, pero se le impuso la medida cautelar de prisión domiciliaria tras el pago de una fianza de 75 mil pesos, por lo que salió de prisión el pasado viernes 29 de mayo.

Ahora, señala Leticia Estrada, la familia teme por su seguridad, pues el maestro sabe dónde vive la familia, dónde trabajar el padre de familia y conoce la rutina de su hija.