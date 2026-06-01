Suscríbete
Síguenos en:
Viral

Maestro de secundaria admite “NOVIAZGO” con estudiante de 14 años; juez lo libera tras fianza de 75 mil

Aunque el profesor de tecnología fue vinculado a proceso por abuso sexual, un juez le dio prisión domiciliaria tras pagar una fianza.

Junio 01, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Maestro-novio.jpg

El sujeto de 50 años cortejó y amenazó a su alumna para que sostuvieran una relación.

Google Maps/Instagram

“Tomamos la decisión de eso, de ser pareja, de ser novios. En su momento, bueno, sí, yo sí quería hablar con ustedes pues para que me lo permitieran”.

Un maestro de la Escuela Secundaria 53, ‘Quetzalcóatl’, de Ecatepec, en el Estado de México, fue denunciado por abuso sexual tras revelarse que sostuvo un “noviazgo” con una estudiante de 14 años.

Fue la madre de la chica, Leticia Estrada, quien publico un audio en redes sociales, en el que el profesor Víctor ’N’ admite la relación:

- “A ver maestro, le quiero dar la oportunidad de que usted me diga qué fue lo que pasó”.

- “O sea, simple y sencillamente pues tomamos la decisión de ser novios”.

- “Es una niña de 14 años, maestro”.

TE RECOMENDAMOS: M4taron a un hombre y LO ENTERRARON en el patio de una fonda: los clientes comían encima

- “Sí, señora, mire, o sea, la entiendo, entiendo su molestia, pues tomamos la decisión de eso, de ser pareja, de ser novios. En su momento, bueno, sí, yo sí quería hablar con ustedes pues para que me lo permitieran”.

- “Todo esto, maestro, yo se la confié porque estaba en el coro con usted y porque había muchas niñas más. Yo le tuve la confianza para que me saliera con esto, maestro. Usted tiene casi 50 años, ¿se da cuenta de eso?”.

- “Señora, mire, sí, yo estoy consciente de todo eso”.

- “¿Usted cree que nosotros íbamos a consentir que mi hija de 14 años tuviera una relación con usted?”.

- “No voy a negar nada de lo que usted me está comentando. O sea, yo le estoy diciendo las cosas como son. Lo que pasó, lo que hay y pues nada más”.

En el mismo video, ya frente a la cámara, la madre de la menor denuncia que el juez Carlos Luis González Carmona liberó al maestro “dando por hecho que en este país no existe justicia”.

De acuerdo con Telediario, Víctor ’N’ fue liberado tras pagar una fianza de 75 mil pesos.

Más noticias virales
Adolescente-electrocutada.jpg
Viral
Joven de 16 años muere electrocutada mientras SE PLANCHABA el pelo; su madre vio cómo perdía la vida
La adolescente se encontraba en su recamara mientras se peinaba con el accesorio que era de su madre.
Mayo 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Viral
Barbero LE ROMPE el cuello a su cliente mientras intentaba relajarlo con técnica de quiropraxia
Mayo 28, 2026
Viral
Acude a clínica de belleza y LA DESAPARECEN en Puebla; distrajeron a su familia y se la llevaron inconsciente
Mayo 21, 2026
Viral
Joven va al médico, confunden sus síntomas con ANSIEDAD y ahora no puede caminar tras sufrir un paro cardiaco
Mayo 19, 2026
Viral
Famosa modelo grababa video en la calle y FUE ARROLLADA por una moto; murió y su hija presenció el momento
Mayo 15, 2026
Magistrada-Zacatecas.jpg
Viral
Magistrada de Zacatecas salva a su hijo, pero muere por TERRIBLE ATAQUE de enjambre de abejas
Mayo 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ataque-maestro.jpg
Viral
Un alumno APUÑALÓ a su maestro porque no le quiso aceptar sus tareas atrasadas
Mayo 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Boda-crimen.jpg
Viral
Novio ATROPELLA Y MAT4 a su mejor amigo tras su boda… y su esposa fue su cómplice
Mayo 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Papa-Vicente.jpg
Viral
Caso ‘Vicentito’: Investigan al papá por VI0LENCIA FAMILIAR y descubren que arrastra varios delitos
Mayo 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Estrada afirmó que mediante cortejos y amenazas, la estudiante fue engañada por el profesor de tecnología y coro para sostener una relación a principios de septiembre de 2025.

Sin embargo, al termino del mismo mes, la joven decidió terminar la relación y se madre se enteró en enero de 2026, cuando revisó el celular de su hija.

“Finalizado el periodo de vacaciones es donde yo me entero que esta persona dice que es novio de mi hija. Mi hija me dice todo esto porque yo le reviso el teléfono periódicamente y de ahí me doy cuenta que hay una aplicación de Instagram en donde tiene un candado. Todavía yo le digo a mi hija que me diga qué está pasando antes de que yo vea lo que hay allí, y ahí es donde ella me dice que que es novia del maestro”.

Ese mismo día, el maestro se presentó en el domicilio de la familia supuestamente “para dar la cara y para decirnos que tenía buenas intenciones con su hija”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Sacan de su casa a señor de 80 años con falso operativo: Acusa a su propia hija

Sin embargo, la familia procedió con una denuncia por abuso sexual y un juez le dictó prisión preventiva oficiosa, pero se le impuso la medida cautelar de prisión domiciliaria tras el pago de una fianza de 75 mil pesos, por lo que salió de prisión el pasado viernes 29 de mayo.

Ahora, señala Leticia Estrada, la familia teme por su seguridad, pues el maestro sabe dónde vive la familia, dónde trabajar el padre de familia y conoce la rutina de su hija.

maestros abuso sexual hija menor
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Cadaver-fonda.jpg
Viral
M4taron a un hombre y LO ENTERRARON en el patio de una fonda: los clientes comían encima
Mayo 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
despojo señor de 80 años.jpg
Viral
Sacan de su casa a señor de 80 años con falso operativo: Acusa a su propia hija
Mayo 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
Isak-Andic-Mango.jpg
Viral
Hijo del fundador de ‘Mango’ es arrestado por la muerte de su padre y un año después CONFIESA SI LO M4TÓ
Mayo 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Vive-sin-drogas.jpg
Viral
Lanzan versión 2026 del comercial ‘VIVE SIN DROGAS’ y desata furor la flor colorida que marcó a una generación
Mayo 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
memoochoa--.jpg
Famosos
México anuncia a sus 26 seleccionados con emotivo video: sí, Memo Ochoa jugará su sexta copa
El video incluye imágenes del terremoto del 85 y de los goles más épicos de México
Mayo 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
wendy guevara nicola porcella casa.jpg
Famosos
Wendy Guevara descubre que Nicola Porcella tiene problemas con su ropa interior ¡y lo muestra en Youtube!
La influencer entró a su recámara cuando Nicola no estaba
Mayo 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
maribel guardia cumpleaños.jpg
Famosos
¿Tribu africana adora a Maribel Guardia como una diosa? Video desata controversia
La actriz y cantante publicó el video en el que besan dos de sus fotos y la felicitan por su cumpleaños
Mayo 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
paola marquez.jpg
Paola Márquez, influencer hallada sin vida en su casa, hizo una última transmisión horas antes de morir
La creadora de contenido dejó también un perturbador mensaje en Instagram
Mayo 31, 2026
 · 
Alejandro Flores