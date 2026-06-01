‘Grupo Firme’ está de luto y entre lágrimas despiden al padre de su vocalista: “acepto la voluntad de Dios”

“Nadie está preparado para despedir a un ser amado, pero acepto la voluntad de Dios. Te amo viejo”.

La familia de ‘Grupo Firme’ está de luto y enfrentan con profundo dolor la muerte de padre de Abraham Luna, conocido por ser una de las voces que acompañan a Eduin Caz en el escenario.

El cantante compartió en sus redes sociales del deceso de su padre mediante una historia que con rapidez generó muestras de solidaridad entre sus seguidores y figuras del regional mexicano.

Luna colgó una fotografía en la que se le observa junto a su padre, misma en la que dejó un mensaje de reflexión ante el vulnerable momento que atraviesa.

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“Nadie está preparado para despedir a un ser amado, pero acepto la voluntad de Dios. Te amo viejo”, escribió.

Hasta el momento, se desconocen las causas del deceso y tampoco se han ofrecido más detalles sobre las circunstancias de la pérdida. Sin embargo, las condolencias y mensajes de fortaleza no tardaron en aparecer en sus perfiles digitales para él y su familia.

Aunque el vocalista suele mantener su vida privada lejos de los reflectores, Luna ha compartido en diversas ocasiones momentos familiares que dejan ver el vínculo cercano que mantenía con sus padres.

A través de publicaciones en redes sociales, Abraham mostró celebraciones, reuniones y encuentros personales que formaron parte de su vida fuera de los escenarios. Por ello, la noticia del fallecimiento de su padre provocó una fuerte reacción entre quienes siguen de cerca su trayectoria.

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Dentro de ‘Grupo Firme’, Luna se ha consolidado como una pieza importante del proyecto musical. Su participación como segunda voz y su cercanía con Eduin Caz lo han convertido en uno de los integrantes más reconocidos por el público.

Descanse en paz.