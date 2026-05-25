Sale de prisión ‘La Mataviejitas’ por SERIOS PROBLEMAS de salud: Esto se sabe sobre su reservada condición

La salida por atención médica de Juana Barraza Samperio, conocida como ‘La Mataviejitas’, volvió a colocar uno de los casos criminales más impactantes de México en el debate público.

Y es que la mujer sentenciada a 759 años de prisión por el asesinato de mujeres de la tercera edad fue trasladada de emergencia desde el penal de Santa Martha Acatitla a un hospital de la Ciudad de México por serios problemas de salud.

Según primeros reportes, este domingo 24 de mayo, Barraza fue internada en una unidad médica de Iztapalapa tras presentar deficiencias vinculadas con insuficiencia renal.

TE RECOMENDAMOS: ¡Yolanda Andrade frente a frente con la mataviejitas! Y platicamos con ella

Autoridades de la penitenciaria confirmaron que el traslado ocurrió bajo un fuerte dispositivo de seguridad y vigilancia médica.

La noticia provocó una ola de reacciones inmediatas, pues ‘La Mataviejitas’ es considerada una de las asesinas seriales más conocidas en la historia criminal de México.

Juana Barraza fue arrestada en enero de 2006 luego cometer una serie de homicidios haciéndose pasar por trabajadora social o enfermera para poder así ingresar a las viviendas de sus víctimas.

Dos años después, un juez la condenó por el asesinato de al menos 16 mujeres y robos. Y pese a que recibió una sentencia acumulada de 759 años de cárcel, la ley tiene límites máximos reales de prisión.

Desde entonces permanece recluida en Santa Martha Acatitla.

NO TE VAYAS SIN LEER: Yolanda Andrade, cara a cara con ‘La Mataviejitas’

Hasta ahora, autoridades capitalinas aclararon que Juana no fue liberada de manera definitiva, sino únicamente trasladada por motivos médicos mientras continúa bajo custodia penitenciaria. Su estado de salud sigue siendo reservado y bajo observación especializada.

Esta no es su primera salida del penal; en julio de 2023 ya había sido llevada al Hospital de Xoco tras sufrir una fractura de fémur provocada por una caída en el encierro.⁣