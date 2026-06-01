Todos los cocineros de MasterChef lloran por la segunda eliminada

“Eso es la cocina de MasterChef”, dijo Claudia Lizaldi cuando vio que los 20 cocineros salvados lloraron por la segunda eliminada.

La gala de eliminación de este 31 de mayo tuvo su momento emotivo cuando los cocineros nominados se enfrentaron al veredicto de los chefs.

Antrax fue el primero en ser salvado, lo cual ocurrió gracias a los votos del público televidente. A pesar de eso, el concursante no estuvo tan contento.

“Sí le agradezco a la gente que haya votado por mí pero no es la manera en que yo hubiera querido salvarme,me hubiera gustado que fuera en la cocina y no con votos”.

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Luego fue el turno de los chefs de mencionar a sus cocineros salvados.



El chef Poncho Cadena salvó a Emmanuel.

El chef Adrián Herrera optó por rescatar a Diego.

La chef Zahie Téllez se decantó por Lula

¿Quién es la segunda eliminada de MasterChef?

De modo que al final quedaron Nash y Ricardo como los dos peores cocineros de la gala de eliminación.

Al anunciar que la eliminada era Nash, de inmediato algunos de los cocineros corrieron a abrazarla y lloraron.

Incluso los que estaban en el balcón lloraron y le gritaron que era una “gran cocinera”.

Nash les respondió: “Me los llevó a todos en el corazón”.

Fue entonces cuando Lizaldi despidió el programa con una frase lacrimógena: