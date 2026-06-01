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Todos los cocineros de MasterChef lloran por la segunda eliminada

Ahora quedan 20 concursantes en el reality show

Mayo 31, 2026 • 
Alejandro Flores
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La eliminación fue sorpresiva para muchos

Instagram

“Eso es la cocina de MasterChef”, dijo Claudia Lizaldi cuando vio que los 20 cocineros salvados lloraron por la segunda eliminada.

La gala de eliminación de este 31 de mayo tuvo su momento emotivo cuando los cocineros nominados se enfrentaron al veredicto de los chefs.
Antrax fue el primero en ser salvado, lo cual ocurrió gracias a los votos del público televidente. A pesar de eso, el concursante no estuvo tan contento.

“Sí le agradezco a la gente que haya votado por mí pero no es la manera en que yo hubiera querido salvarme,me hubiera gustado que fuera en la cocina y no con votos”.

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Luego fue el turno de los chefs de mencionar a sus cocineros salvados.

  • El chef Poncho Cadena salvó a Emmanuel.
  • El chef Adrián Herrera optó por rescatar a Diego.
  • La chef Zahie Téllez se decantó por Lula

¿Quién es la segunda eliminada de MasterChef?

De modo que al final quedaron Nash y Ricardo como los dos peores cocineros de la gala de eliminación.
Al anunciar que la eliminada era Nash, de inmediato algunos de los cocineros corrieron a abrazarla y lloraron.

Todo lo que ocurre en MasterChef 24/7

Entérate de los dramas detrás de la llamada Cocina Más Famosa de México

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Incluso los que estaban en el balcón lloraron y le gritaron que era una “gran cocinera”.

Nash les respondió: “Me los llevó a todos en el corazón”.

Fue entonces cuando Lizaldi despidió el programa con una frase lacrimógena:

“Hace dos semanas eran dos extrañas; hoy son familia y cada lágrima los acerca más a esa meta de ser el mejor cocinero de México”

claudia lizaldi Masterchef México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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