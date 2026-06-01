Hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony cambia de Emme a Oskar; se identifica como CHICO TRANS

“No hablen de eso porque me pongo a llorar”.

La hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony, conocida públicamente por años como Emme Muñiz, parece haber comenzado una nueva etapa personal que coincide con el fin de sus estudios de secundaria. Y es que ahora el joven de 18 años fue mencionado en su colegio como Oskar Muñiz.

La nueva identidad se hizo viral luego de que se compartieran los destinos universitarios de los alumnos del último curso de la escuela Windward, en Los Ángeles.

La publicación que ganó relevancia mostraba una fotografía de la infancia de Oskar junto al emblema de la universidad en la que continuará sus estudios. Según la publicación, cursará una doble formación en Teatro y Artes Plásticas.

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El mensaje incluía además una referencia a una cuenta de Instagram que aparentemente pertenece al hijo de JLo y Marc, y que identifican al usuario ‘Oskar Jakob’.

El perfil no sólo incluye el nombre, también el pronombre masculino ‘él’ como forma de identificación y, además, un par de símbolos '⚣' y '⚧︎’: el segundo identifica a las personas transgénero y el primero sirve para referirse a la inclusividad.

Hasta el momento, ni ‘La Diva del Bronx’ ni el salsero, padres del joven, se han manifestado al respecto, sin embargo, llamó la atención que quien sí lo hizo fue alguien muy próximo a la familia: Jennifer Garner, expareja de Ben Affleck, exmarido a su vez de Lopez.

De hecho, en la graduación estuvo presente uno de los hijos que Garner y Affleck tuvieron en común.

Cabe recordar que ambas parejas del actor han tenido contacto en estas últimas décadas y sus respectivos hijos tienen un vínculo estrecho.

Samuel Affleck, el pequeño de los tres hijos que Ben tuvo con la actriz, estuvo presente en la graduación, siendo captado hablando con Oskar, vestido con un traje en color beige. Trascendió que al acto no acudió el padre del joven, Marc Anthony.

En tanto, Jennifer asistió acompañada por su madre, Guadalupe Rodríguez y el hermano mellizo de Oskar, Max Muñiz. En las imágenes captadas durante el evento se pudo ver a la cantante celebrando con orgullo el logro académico de su hijo.

La propia estrella reconoció recientemente que está viviendo con emociones encontradas, pues sus hijos comienzan a independizarse. Durante una entrevista en el programa ‘Jimmy Kimmel Live!’, confesó que la próxima marcha de los mellizos a la universidad le está resultando especialmente difícil.

“No hablen de eso porque me pongo a llorar”, bromeó JLo ante el presentador, antes de admitir que lleva “llorando durante dos meses” mientras se prepara para que sus hijos abandonen el hogar familiar.

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La actriz y cantante, de 56 años, explicó además que Max y Oskar estudiarán en universidades diferentes, una decisión que respeta plenamente. Según contó, lo más importante para ella es que ambos puedan desarrollar sus propios intereses y seguir el camino que les haga felices.

Meses antes, durante una aparición en el programa ‘Live with Kelly and Mark’, Lopez ya había adelantado que estaba visitando distintos campus universitarios junto a sus hijos. “Es una locura. Hoy visitamos universidades, entre la rueda de prensa y el estreno, y estamos visitando una universidad”, relató entonces. “Está pasando: se van, se van, y es una locura”.