Sujeto ataca brutalmente CON UN MACHETE a un niño de 4 años en Santa Fe; vecinos casi lo linchan

Un pequeño de cuatro años fue herido brutalmente en la cabeza, sin motivo aparente, por un sujeto con un arma punzocortante en las calles de la alcaldía Álvaro Obregón.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina informó que oficiales acudieron al cruce de las calles Vasco de Quiroga y Gómez Farias, en la colonia Santa Fe, donde hallaron al niño lesionado y a un hombre que estaba amarrado a un poste con varias heridas y golpes.

Vecinos indicaron a los agentes que el sujeto retenido había atacado al menor con un machete, causándole varias heridas en la cabeza, por lo que detuvieron al presunto agresor.

TE RECOMENDAMOS: Dos hermanitos de 5 y 8 años jugaban A LAS ESCONDIDAS y los encuentran sin vida dentro de un congelador

#TarjetaInformativa | Personal de la #SSC detuvo a una persona que, al parecer, sin motivo aparente, hirió con un arma punzocortante a un menor de edad, en la @AlcaldiaAO.



Los oficiales acudieron al cruce de las calles Vasco de Quiroga y Gómez Farías, en la colonia #SantaFe,… pic.twitter.com/B81FLBAwM5 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 10, 2026

“De acuerdo con las personas en el sitio, el sujeto hirió al menor de edad en la cabeza con un cuchillo, por lo que, al percatarse de la situación, defendieron al pequeño, retuvieron al probable responsable y lo ataron al poste para evitar que se diera a la fuga y causara lesiones a otros transeúntes”, añadió la dependencia capitalina.

Paramédicos llegaron al sitio y tras una revisión diagnosticaron al niño con probable fractura de cráneo, por lo que fue llevado a una clínica cercana, aunque posteriormente fue trasladado en helicóptero al Hospital Pediátrico de Legaria.

Imágenes difundidas en redes sociales permiten observar que el atacante del menor quedó gravemente lastimado por los golpes que recibió, en especial en la parte del rostro.

NO TE VAYAS SIN LEER: Hallan FETO en una resbaladilla de parque en Azcapotzalco; estaba en una bolsa de plástico

El presunto responsable fue llevado a un hospital con custodia policial.