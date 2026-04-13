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Sujeto ataca brutalmente CON UN MACHETE a un niño de 4 años en Santa Fe; vecinos casi lo linchan

Tras acuchillar al menor, el hombre fue atado a un poste y golpeado por personas que se encontraban en el lugar.

Abril 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Un niño de 4 años fue atacado por un sujeto con un machete.

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Un pequeño de cuatro años fue herido brutalmente en la cabeza, sin motivo aparente, por un sujeto con un arma punzocortante en las calles de la alcaldía Álvaro Obregón.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina informó que oficiales acudieron al cruce de las calles Vasco de Quiroga y Gómez Farias, en la colonia Santa Fe, donde hallaron al niño lesionado y a un hombre que estaba amarrado a un poste con varias heridas y golpes.

Vecinos indicaron a los agentes que el sujeto retenido había atacado al menor con un machete, causándole varias heridas en la cabeza, por lo que detuvieron al presunto agresor.

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“De acuerdo con las personas en el sitio, el sujeto hirió al menor de edad en la cabeza con un cuchillo, por lo que, al percatarse de la situación, defendieron al pequeño, retuvieron al probable responsable y lo ataron al poste para evitar que se diera a la fuga y causara lesiones a otros transeúntes”, añadió la dependencia capitalina.

Paramédicos llegaron al sitio y tras una revisión diagnosticaron al niño con probable fractura de cráneo, por lo que fue llevado a una clínica cercana, aunque posteriormente fue trasladado en helicóptero al Hospital Pediátrico de Legaria.

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Imágenes difundidas en redes sociales permiten observar que el atacante del menor quedó gravemente lastimado por los golpes que recibió, en especial en la parte del rostro.

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El presunto responsable fue llevado a un hospital con custodia policial.

“Cabe señalar que, de acuerdo con información obtenida, se supo que el hombre se encuentra posiblemente relacionado en un evento ocurrido el 27 de febrero del presente año, en el que ingresó a una tienda departamental y se atrincheró mientras amenazaba a los empleados con un tubo, en la colonia Estado de Hidalgo, de la alcaldía Álvaro Obregón; posteriormente fue detenido y puesto a disposición de las autoridades ministeriales”, apuntó la SSC-CdMx.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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