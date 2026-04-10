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Dos hermanitos de 5 y 8 años jugaban A LAS ESCONDIDAS y los encuentran sin vida dentro de un congelador

Los pequeños ingresaron a la nevera que estaba apagada y herméticamente se cerró.

Abril 10, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Dos menores jugaban a esconderse e ingresaron a una nevera de la que no pudieron salir.

Getty Images/Instagram

“Los niños ingresaron al refrigerador y presuntamente, la tapa se viene encima de ellos”.

Fue el pasado sábado 4 de abril cuando dos pequeños hermanos fueron hallados sin vida al interior de un congelador que estaba en su casa, apagado. Los menores tenían 5 y 8 años y jugaban a las escondidas cuando ocurrió la tragedia.

El padre de los niños explicó junto a su esposa acudió a realizar compras y cuando volvieron a su casa, ubicada en Vista Hermosa, en Meta, Colombia, hallaron la desgarradora imagen.

“Nosotros entre familia teníamos una costumbre de que llegábamos a la casa, ellos se escondían debajo de la cama o se escondían en el clóset y bueno, en fin, uno entraba y los buscaba”, compartió Brayan Guevara sobre su dinámica de juego con sus hijos.

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Sin embargo, los minutos pasaban y nunca escucharon a los niños. Los buscaron por todas partes y cuando llegaron a la cocina hallaron los cuerpos en la nevera que habían dejado completamente cerrada antes de salir de su vivienda.

Según las palabras de Guevara, el aparato “estaba desconectado” y no lo usaban constantemente por “la temporada climática”.

Los cuerpos fueron trasladados para ser analizados y poder determinar la causa oficial de su muerte. Sin embargo, ya se habla de asfixia.

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Ericka Rodríguez

Todo indica que “los niños ingresaron al refrigerador y presuntamente, la tapa se viene encima de ellos y como muy posiblemente fue por medio de asfixia que los niños ni pudieron abrir esa tapa”, dijo el alcalde de la ciudad.

@primerimpacto

Dos hermanitos de 5 y 8 años murieron tras quedar atrapados dentro de una nevera apagada en Meta, Colombia. Las primeras investigaciones apuntan a que jugaban a las escondidas cuando la puerta se cerró herméticamente, dejándolos sin posibilidad de salir. El caso ha generado conmoción y reabre la alerta sobre los riesgos de electrodomésticos fuera de uso en los hogares. primerimpacto noticiadeimpacto colombia niños

♬ sonido original - Primer Impacto - Primer Impacto

Medio locales recogen que los equipos de salud intentaron reanimarlos, sin embargo se confirmó su deceso y el caso empezó a generar conmoción en el país.

El alcalde añadió que los padres “tenían dos enfriadores donde vendían hielo. Uno de los enfriadores estaba desconectado porque pues no lo estaban usando. La tapa estaba abierta”, eso fue lo que arrojó la primera inspección técnica que se llevó a cabo en la casa.

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Las autoridades completaron los protocolos de inspección y señalaron que los dichos del padre eran verdad. “Efectivamente se corroboró que lo que ellos (los padres) manifestaron era cierto”.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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