Alex Bisogno revela que se peleó con la viuda de Daniel por una tarjeta de crédito

Alex Bisogno todavía no puede evitar llorar cuando se acuerda de los úlitimos días de su hermano Daniel.

“Tenía muchas ganas de vivir, hasta el último momento siempre fue hacia adelante con todo lo que decían los doctores”, contó el conductor en una entrevista con la estación de radio EXA.

Alex está envuelto desde hace un año en un escándalo por la herencia de Daniel Bisogno.

La viuda de su hermano, Cristina Riva Palacio, y Pati Chapoy lo acusan de robarse dinero y cosas de su casa luego de que murió.

Él siempre lo ha negado y asegura que sería incapaz de robarle algo a su hermano, a quien amó profundamente.

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¿De qué se acusan Alex Bisogno y Cristina de Riva Palacio?

Actualmente, Alex y Cristina están en una pugna legal en la que el hermano de Daniel exige que sus padres reciban el mismo apoyo económico que recibían cuando el conductor de Ventaneando estaba vivo.

Cristina, por su parte, asegura que Alex lo que quiere es ir en contra de la voluntad de Daniel, quien dejó dicho públicamente que toda su herencia era para su hija Michaela.

En ese ambiente, Alex hace una revelación y acusa a Cristina de un mal manejo de una tarjeta de crédito.

“Daniel le dio esta tarjeta, ya estando divorciados, para cubrir cualquier emergencia de la niña, de Michaela, cualquier imprevisto. Pero entones comenzaron a llegarle a Daniel los estados de cuenta con compras hechas en plataformas de entrega en casa... y eran cosas para ella, para Cristina”.

De acuerdo con su relato, Daniel intentó reclamarle pero ella le contestó: Pues si quieres te lo pago.

Alex asegura que fue él quien decidió romper con ese “abuso”.

“Yo me pelee con ella, yo le quité la tarjeta de crédito y se la entregué en la mano a Daniel; y él me dijo: sí, qué bueno”.



