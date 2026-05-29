Hace 3 años dijo que tuvo un romance extramarital con Poncho de Nigris; ahora regresa para contar la verdad

Poncho De Nigris siempre negó el romance. E incluso dijo que no la conocía.
Marcela Mistral, esposa de Poncho, se mostró primero dudosa pero finalmente creyó en la palabra de su marido y rechazar la versión de aquella mujer, la actriz Isis Serrath.
Isis intentó demostrar su versión con un video en el que aparece con Poncho de Nigris haciendo una dinámica para redes sociales. Pero del romance nunca publicó pruebas.
La verdad detrás de la supuesta infidelidad de Poncho de Nigris
Finalmente, en 2024 se fue de México e hizo una carrera como participante de realities.
En este mes de mayo de 2026 regresa para actuar en una obra de teatro... y deshacer el entuerto que provocó con su supuesto romance con Poncho.
“Me dolió que dijera que no me conocía”, dice Isis.
En una entrevista con Imagen TV, la actriz reconoce que aquel noviazgo extramarital fue un invento suyo.
“Era parte del show”, dice Isis para justificarlo como una especie de contenido para redes sociales.
“Era mi personaje de crear polémica y la gente me amaba o me odiaba. Si en algún momento le provoqué problemas en su familia, le pido una disculpa”.
Dice que en ese momento le ganó su carácter de persona vengativa pero que en realidad no pasa nada de lo que dijo con Poncho de Nigris.